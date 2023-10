He nui ake te ahua o te Repaima hau i te whakaaro o mua, ko nga Tohu Akoranga

Ko tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te retaata Nature Communications e kii ana ko nga tangata nunui o te hau penei i a Jupiter ka nui ake i nga whakaaro o mua, otira ki nga rohe marino o nga punaha whetu. Ko te mohiotanga tuku iho mo nga punaha whetu ko nga aorangi toka e tata ana ki te whetu me nga rea ​​hau kei tawhiti atu. Heoi, ko nga kitenga tata nei mo nga "Jupiter wera," nga roroa hau e huri tata ana ki o ratou whetu, i whakahē i tenei whakapae.

Ko te rangahau, i whakahaerehia e Raffaele Gratten me ona hoa mahi i te Italian National Institute for Astrophysics, i arotahi ki te Beta Pictoris Moving Group, he roopu whetu iti kei te 115 tau marama te tawhiti. I tātarihia e ratou te papatipu me te neke o nga whetu 30 o tenei roopu, ka kitea he 20 pea o ratou ka kaha ki te tautoko i nga roroa hau e rite ana te rahi ki a Jupiter i nga rohe o waho o o ratou punaha whetu.

He mea nui tenei kitenga na te mea i kii nga rangahau o mua he onge noa nga tangata nunui hau i roto i nga punaha whetu, me te iti iho i te kotahi i roto i te rima nga whetu rite-Ra kei a raatau ake te ahua o Jupiter. E whakapono ana nga kairangahau ko te rereketanga nui kei roto i te taiao o te Beta Pictoris Moving Group, he iti ake, he iti ake te noho ki etahi atu rohe hanga whetu. I roto i enei waahi noho humarie, horapa-waho, he nui ake te tupono o nga tangata roroa hau ki te hanga me te ora.

Ko nga tangata nunui o te hau, pera i a Jupiter, ka whanau ki nga rohe makariri o waho o nga punaha whetu, kei reira nga huānga karekau ka uru ki te hukapapa me te hau. Heoi ano, ko te hanga me te pumau o enei aorangi ka taea te whakararu i te pahekoheko o te weriweri ki etahi atu aorangi nunui, whetu ranei e haere ana. I roto i nga rohe whetū nui te tangata, na te nui ake o nga whetu me te iti ake o te tawhiti i waenganui i a raatau, ka uaua pea te hanga me te pupuri i to raatau tuunga.

Ahakoa e tautohetia ana te wahi whanau o to tatou ake Ra i waenga i nga tohunga astrophysicists, ko tenei rangahau e kii ana kaore pea i puta mai to tatou punaha solar mai i te whare whakatipu whetu tino nui te tangata. E ai ki te rangahau, i ahu mai pea to tatou Ra i te waahi marino me etahi whetu rangatahi kua marara noa. Kia mohio ake ai koe ki te hanga o nga punaha whetu, me whai rangahau ano mo nga rohe hanga whetū.

Ko nga raraunga i kohia e te Kaitirotiro o Gaia a ESA, e huri haere ana i te Ra, ka taea e ia te whakaatu etahi atu tirohanga mo tenei patai whakahihiri.

