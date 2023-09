Ka Kitea e nga Kairangataiao te Puturi o te Tiputanga o nga Hanganga Ataahua i te Matapae

Kua kitea e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Michigan ko nga hanganga aorangi nui, penei i nga tautau tupuni, kei te tipu haere i te tere tere atu i te tohu a Einstein's Theory of General Relativity. Kua kitea ano e ratou ko te aukati i te tipu o te hanganga o te ao he mea nui ake i ta te ariā e matapae ana na te tere o te toronga o te ao na te kaha pouri.

Ko te tohatoha o nga tupuni i roto i te ao kaore i te ohorere; engari, ka whakarōpū tahi ratou. I timata enei tautau hei kahui matūriki iti i te ao o mua, ka tipu haere hei tupuni, katahi ka noho hei tautau tupuni me nga kakawaea. Ko te tipu o enei hanganga o te ao e awehia ana e te pahekoheko me te whakaheke i raro i o raatau ake kaha.

Ko te kaha pouri, he waahanga ngaro o te ao, ka whakatere i te roha o te ao engari he rereke te paanga ki te tipu o nga hanganga nunui. Ka whakaheke i nga raruraru me te whakaheke i te tipu o nga hanganga. Ma te ako i te kohinga me te tipu o nga hanganga ao, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te ahua o te kaha me te kaha pouri.

Hei tirotiro i te tipu o nga hanganga, i whakamahia e nga kairangahau nga momo rangahau a-ao. I tātarihia e ratou te papamuri ngaruiti ngaruiti, e whakaatu ana i nga korero mo te tohatoha matū i te ao tuatahi. I tirotirohia ano e ratou te ngoikoretanga o te tirohanga aapapa o nga ahua tupuni hei wetewete i te tohatoha o te matū i waenganui i a tatou me te papamuri ngaruiti ngaruiti.

I tua atu, i titiro nga kairangahau ki nga nekehanga o nga tupuni i te ao o te rohe ki te whai i te tipu o nga hanganga ki tetahi wa. Ko te rereketanga o nga reiti tipu i kitea e ratou ka tino kitea i te wa e tata ana ki enei ra.

Ka taea e enei kitenga te whakatika i te "S8 tension" i roto i te aorangi, ka puta mai i te wa e rua nga tikanga rereke ka puta nga uara rereke mo te tawhā e whakaatu ana i te tipu o nga hanganga. Ko te kitenga a nga kairangahau mo te aukati i te tipu o te wa roa ka taea te whakaae nga uara e rua.

Ko te whainga o te roopu ki te whakapakari ake i nga taunakitanga tauanga mo tenei pehitanga tipu me te whai maaramatanga hohonu ki nga paanga o a raatau kitenga. He waahi whakahirahira ki te hura i te ahupūngao hou, ki te hura i nga hapa nahanaha pea i roto i nga tauira o naianei kia pai ake ai te whakamarama i te kukuwhatanga o nga hanganga ao.