Te Ao Huna: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro i tua atu i te Rohe Aukati

Ko to maatau mohiotanga ki te ao he iti noa na te mea kei te noho tatou i roto i te tupuni e kapi ana i te hau me te puehu o waenga whetu. Kare he waahi e tino whakahuahia ake ana i te takiwa o waenganui o te Milky Way, e tika ana te whakaingoatia ko te “Rohe o te Aukati,” kei reira te arai puehu o te puehu e arai ana i to maatau tirohanga ki nga taonga taapiri. Heoi ano, kua timata te ahu whakamua o nga tikanga mataki i roto i tenei kohu ao, e whakaatu ana i nga mea e huna ana i roto.

Ahakoa e pehia ana te marama ka kitea e te puehu matotoru o te Rohe Aukati, kua huri nga kaiputaiao ki te rama infrared me te reo irirangi, ka uru ki tenei arai. Ma te whakamahi i nga rangahau o te rangi me nga raraunga a te iwi, he rangahau i uru ki roto i te rohe, ka hurahia nga tupuni kua kore e kitea tae noa ki naianei.

Ko te rangahau i arotahi ki te rangahau a-iwi tata-infrared e mohiotia ana ko VISTA Variables i Vía Láctea (VVV), e whakamahi ana i te karu hiko VISTA i Paranal, Chile. Ahakoa ko te mea tuatahi mo te ako i nga tautau ao me te tuwhera, i hopukina e tenei rangahau nga raraunga mo nga tupuni i roto i te Rohe Aukati. Hei tautuhi i enei tupuni, ka tirotirohia e nga kairangahau nga raraunga, me te rapu i nga mea roa me te ahua o te hiranga tupuni.

Ma te whakawhiti korero i o raatau kitenga me te 2MASS Extended Source Catalogue, i whakapumautia e te roopu nga tupuni 182 i roto i te rohe rangahau VVV. Ahakoa te iti o te nama, ko nga whakaahua i riro mai i te rangahau VVV i whakaatu i te taumata nui ake o nga korero i era i whiwhi mai i te rangahau 2MASS. He mea whakamiharo, i whakamanahia e tenei rangahau te 75% o nga tupuni e mohiotia ana i te rohe, e tohu ana i te hikoi whakamua i roto i ta maatau tirotiro i nga whenua tupuni huna.

Na tenei mahi pakaru whenua hei puna, ka whakaaro te roopu ki te whakawhānui ake i a raatau rangahau ma te whakamahi i nga raraunga mai i te VVV eXtended Survey. Ko tenei roha ka puta he tirohanga ki nga mano tini o nga tupuni taapiri e piri ana i roto i te Rohe Aukati. Ko te waahi i mua i te karohia kua noho hei rohe whakaihiihi, e tuku ana i nga kitenga whakahirahira me te whai waahi ki te wetewete i nga mea ngaro kei roto i tetahi waahanga pouri o te ao.

FAQ

Q: He aha te Rohe o te Aukati?

A: Ko te Rohe Aukati e tohu ana ki te rohe puku o te Milky Way kua ki tonu i te puehu e aukati ana i nga kitenga o nga taonga taapiri.

P: Me pehea nga kaiputaiao ki te wikitoria i nga herenga i tukuna e te Rohe Aukati?

A: Ma te whakamahi i te rama infrared me te reo irirangi, ka taea e nga kairangahau te kuhu ki te arai puehu me te hopu i nga raraunga huna i mua i runga i nga tupuni.

P: He aha te rangahau i whakamahia i roto i te rangahau?

A: I arotahi te rangahau ki nga Vista Variables in Vía Láctea (VVV) rangahau, nana i whakamahi te karu hiko VISTA i Paranal, Chile.

P: I pehea te tautuhi a nga kairangahau i nga tupuni i roto i te Rohe Aukati?

A: I tohua e nga kaiputaiao nga mea toroa me te awhiowhio tupuni angamaheni me te whakawhiti tohutoro i o raatau kitenga ki te 2MASS Extended Source Catalogue.

P: He aha nga mahere a meake nei mo te ako i te Rohe Aukati?

A: Ko te hiahia o te roopu ki te whakawhānui ake i a raatau rangahau ma te whakamahi i te VVV eXtended Survey, me te tumanako ka kitea nga mano tini o nga tupuni huna.