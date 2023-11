Te Pūtaiao kei muri Cat Purring: He Tikanga Whakamarie Kua Whakaatuhia

Mo nga rautau, ko nga ngeru he hoa aroha, he whakamarie me te marino. Ko tetahi o nga mea tino rawe o te ahua o te ngeru ko te tangi o te ngeru. I te Ra Cat Motu, ka ruku tatou ki te ao whakamihiharo o te ngeru ngeru me nga mohiotanga mai i te karere WHISKAS me MARS Petcare Vet, Takuta Fiona Patterson.

He rereke ki te whakapono rongonui, ehara te ngeru i puta mai i te korokoro. Engari, ka timata i roto i to ratau roro, ka tukuna nga tohu ki nga uaua laryngeal, ka wiri. Ka manawa te ngeru, ka haere te hau ki roto i enei uaua wiri, ka puta te ahua o te tangi oro.

Ahakoa e kiia ana he pai te ngeru purring, ka whakamarama a Takuta Patterson he maha nga tikanga o te purring. Ko te mohio ki te reo tinana o te ngeru me te whai whakaaro ki te horopaki o te ahuatanga he mea tino nui ki te whakamaarama i o raatau hiahia puremu.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha nga take e tangi ana te ngeru?

A: Ka tangi nga ngeru mo nga take maha, tae atu ki:

He tohu o te ngakau pai me te harikoa, ko te nuinga o te wa ka haere tahi me te noho humarie me nga kanohi haurua kati.

Te whakaputa i te hiakai, te tatari ranei ki te wa kai, me te whakakotahitanga o te tangi me te ngongo.

Te whakapumau i te hononga i waenga i nga punua me o ratau whaea, i te mea ka timata te purring mai i te tamarikitanga rawa atu ka awhina i nga punua ki te korero i to ratau oranga.

Te whakamaarama i a koe ano me te rapu oranga, ina koa i te wa e mamae ana, e raru ana ranei.

Ma te awhina i a raatau ake mahi whakaora, na te mea ko nga wiri i puta mai i te purring ka taea te whakapai ake i nga wheua me nga kiko, ka ngawari te manawa, me te whakaiti i te mamae me te pupuhi.

Q: Ka tangi nga ngeru katoa?

A: Kao, e kore e taea e nga ngeru katoa te tangi. Ko nga ngeru iti noa iho, penei i nga ngeru o-whare, ka whai mana tinana ki te whakaputa oro tangi. Ko nga ngeru nui ake, penei i te raiona me te taika, kare e kaha ki te ngunguru engari ka hamama.

Kei te miharo tonu nga ngeru ki o ratou momo oro me o ratou whanonga. Ma te mohio ki te putaiao me te hiranga o muri o te purring ngeru, ka taea e tatou te whakahohonu i to tatou hononga ki enei mea hanga whakamiharo me te tino maioha ki te ata noho ka kawea mai e ratou ki o tatou oranga.