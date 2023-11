Ko te X-59 Supersonic Rererangi a NASA: Whakapara i te huarahi mo te tere tere

Ko te X-59 rererangi supersonic hou a NASA, e kiia nei ko te 'tama a Concorde,' kei te ahu whakamua nui ki tana rerenga tuatahi. Kua panuitia e te tari mokowhiti kua nekehia te waka rererangi ki te whare peita i te whare o Lockheed Martin Skunk Works i Palmdale, California, e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te kaupapa whanaketanga.

Kia peitahia te X-59, ka whakahaerehia e te kapa nga inenga whakamutunga o tona taumaha me te ahua hei whakarei ake i te whakatauira rorohiko. I hoahoatia kia rere tere atu i te tere o te oro, tata ki te rua tere atu i te Concorde rongonui, ko te whainga o tenei waka rererangi hihiko ki te whakaiti i te whakararu i te poapoa oro. Kei te kaha nga miihini ki te whakaiti i te oro ki te 'patere oro,' kia iti ai te whakararuraru mo nga tangata i runga i te whenua.

He mea whakamiharo, kua tautuhia e NASA tata ki te rima tekau nga huarahi e hono ana i nga taone ka taea e te X-59 te whakahaere. Ko tetahi o enei huarahi ka taea e nga rererangi mai i New York City ki Raanana, ka whakaheke i nga wa haerenga ki te wha nga wa o te roa o te waa. Kua whakaatuhia ano te kaupapa peita o te X-59, he tinana ma te nuinga, he "Sonic blue" kei raro o te Nasa, me nga tohu whero i runga i nga parirau.

I tua atu i tana ahua titiro, he kaupapa nui te peita. Ka mahi hei paparanga whakamarumaru, hei whakamarumaru i te waka rererangi mai i te makuku me te waikura, me te whakauru ano hoki i nga tohu haumaru e tino nui ana mo nga mahi whenua me te rere. Ko Cathy Bahm, te kaiwhakahaere o te kaupapa mo te whakaaturanga rererangi iti, i whakaatu i te tino ngakau nui mo te kaupapa, e kii ana ko te kite i te X-59 kua whakapaipaihia ki te peita hou me te riipene he waa whakahihiri, ka ora to ratou tirohanga.

Ko te X-59 supersonic rererangi he mahi nui i roto i te misioni Quesst a NASA, ka uru ki te rere i runga i nga hapori maha o Amerika ki te kohikohi raraunga mo nga tirohanga a te iwi mo te tangi o te waka rererangi. Ka tukuna enei raraunga ki nga kaiwhakahaere, ka taea pea te whakarite i te huarahi mo nga whakarereketanga ki nga ture o naianei e aukati ana i te rerenga waka rererangi i runga whenua.

Na tona kaha ki te whakarereke i nga haerenga rererangi, ko te X-59 te tohu i te peke whakamua i roto i te hangarau rererangi. I te wa e anga whakamua ana a NASA ki te rere tuatahi o te waka rererangi, ko te heke mai o te tere me te marie o nga haerenga rererangi ka tata atu i nga wa o mua.

FAQs

He aha te waka rererangi supersonic X-59?

Ko te X-59 he waka rererangi supersonic i hangaia e NASA me te whai kia tere ake te rere atu i te tere o te oro me te tino whakaiti i te paanga whakararuraru o nga pupuhi oro.

He aha te kaupapa o te peita i te X-59?

Ko te peita i runga i te X-59 e mahi ana i nga kaupapa whakapaipai me nga kaupapa mahi. Ka taapirihia te ahua o te tirohanga i te wa e tiaki ana i te rererangi mai i te makuku me te waikura. Hei taapiri, kei roto ko nga tohu haumaru e tika ana mo nga mahi whenua me te rere.

Ka pehea te paanga o te X-59 ki nga haerenga rererangi?

Ki te angitu, ka taea e te X-59 te huri i nga haerenga rererangi ma te tino whakaiti i nga wa haerenga. Hei tauira, ko tetahi huarahi e whakaarohia ana mai i New York City ki Raanana, ka taea te whakaoti ki te wha nga wa tere atu i nga waa rererangi o naianei.

He aha te kaupapa o te misioni Quesst a NASA?

Ko te misioni Quesst ko te rere i te X-59 ki runga i nga hapori o Amerika ki te kohi raraunga mo nga tirohanga a te iwi mo te tangi o te waka rererangi. Ka tukuna enei raraunga ki nga kaiwhakahaere, ka taea pea te whakarereke i nga ture o naianei e aukati ana i te rere supersonic ki runga whenua.