Kua Kitea te Paanga Quantum Hou: Te Whakakitenga i te Tirohanga Spinaron

Mo te wa tuatahi, kua kitea e te roopu tohunga ahupūngao whakamatautau mai i te Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat he huanga nui hou e kiia nei ko te "spinaron." Ko tenei rapunga whenua e whakawero ana i te paanga Kondo kua roa e mau ana, koinei te tauira paerewa mo te taunekeneke o nga rawa autō me nga konganuku.

I roto i ta raatau whakamatautau, ka tukuna e nga kairangahau nga ngota cobalt takitahi ki runga i te mata parahi, ka tukuna ki tetahi papa autō o waho i roto i te taiao tino whakahaere. Ma te whakamahi i te karu karu karapa, i taea e ratou te mataki i te toronga o nga ngota cobalt. I kitea e ratou ka huri tonu te miro o nga ngota cobalt i waenga i te pai me te kino, he whakaihiihi i nga irahiko parahi huri noa. Ko tenei ahuatanga, e kiia nei ko te spinaron effect, i tohuhia e te tohunga a Samir Lounis i te tau 2020.

Ko te noho o te awe spinaron e wero ana i te awe Kondo, koinei te whakamaarama nui mo te taunekeneke i waenga i te cobalt me ​​te parahi. Ko te huanga Kondo e kii ana ko nga ahuatanga autō rereke o te ngota cobalt me ​​nga irahiko parahi ka whakakore tetahi i tetahi, ka hanga he "kapua Kondo." Heoi, ko te awenga spinaron i kitea e te roopu Würzburg e whakaatu ana ko te huringa o te ngota ngota o te ngota me te hononga ki nga irahiko parahi ka arahi ki tetahi ahuatanga rereke.

Ko tenei kitenga whenua e whakatuwhera ana i nga huarahi hou i roto i te waahi o te spintronics, kei reira te hurihanga o nga irahiko e whakamahia ana mo nga tono hangarau. Ma te maarama me te whakamahi i te awenga spinaron tera pea ka ahu whakamua i roto i te rorohiko rahi me te rokiroki korero.

FAQ:

Q: He aha te huanga spinaron?

A: Ko te awenga spinaron he huanga nui hou i kitea i roto i te whakamatautau i tuuhia nga ngota cobalt takitahi ki runga i te mata parahi. Ka huri tonu te miro o nga ngota cobalt i waenga i te pai me te kino, he whakaihiihi i nga irahiko parahi huri noa.

Q: He aha te painga o te Kondo?

A: Ko te Kondo pānga he ariā ariā kua waiho hei tauira paerewa mo te whakamarama i te taunekeneke i waenga i nga taonga autō, penei i te cobalt, me nga konganuku, penei i te parahi. E kii ana ka whakakorehia e nga ahuatanga autō tetahi ki tetahi, ka hanga he "kapua Kondo."

P: He pehea te kitenga o te huanga spinaron ki te wero i te paanga Kondo?

A: Ko te tirohanga a te roopu Würzburg mo te paanga o te spinaron e whakaatu ana ko te hurihanga o te ngota ngota cobalt me ​​tona hononga ki nga irahiko parahi ka hanga he ahua rereke, he whakahē i nga whakapae o te paanga Kondo.

P: He aha nga whakamahinga pea mo te mohio ki te paanga o te spinaron?

A: Ma te mohio me te whakamahi i te paanga o te spinaron ka taea te ahu whakamua i roto i te spintronics, he waahi e whakamahia ai te miro o nga irahiko mo nga tono hangarau penei i te rorohiko rahi me te rokiroki korero.

Source: Te Ahupai Tinana