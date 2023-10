Ka tutuki nga Kairangataiao me te Nanophotonic Electron Accelerator

Kua ahu whakamua nga Kairangataiao mo te whakatere matūriki me te pai o te pupuhi o te Nanophotonic Electron Accelerator (NEA). Ko tenei whakatutukitanga whakamiharo kua whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whānuitanga o nga tono. Ko te ngongo whakatere matua o te NEA he 0.02 inihi te roa, he 54 miriona wa poto ake i te porowhita o te Large Hadron Collider (LHC) a CERN, te whakatere matūriki nui rawa atu, tino kaha i te ao.

Ko te whainga tuatahi i muri i te hanga i enei kaiwhakatere ko te whakamahi i te kaha ka puta mai i nga irahiko whakatere mo nga rongoa rongoa ka taea te whakakapi i nga momo whakamaarama irirangi e whakamahia ana hei patu i nga pūtau mate pukupuku. Ko te whakatere irahiko nanophotonic kei roto i te miihiniiti kei roto he ngongo korehau tino iti, he tini mano nga pou takitahi.

I roto i te rangahau tata i whakaputaina i roto i te hautaka Nature e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Friedrich-Alexander o Erlangen-Nuremberg (FAU) i Germany, i whakaterehia nga irahiko mai i te uara hiko tuatahi o te 28.4 kiloelectron volts ki te 40.7 keV. Ko tenei pikinga nui tata ki te 43% e whakaatu ana i te kaha o te NEA. Ko nga kairangahau o te Whare Wananga o Stanford kua whakahoki ano i tenei paetae me o raatau ake whakatere kiato, ahakoa kei te haere tonu nga arotakenga.

Kaore i rite ki te LHC, e whakamahi ana i te 9,000 aukume ki te hanga i nga mara autō e turaki ana i nga matūriki kia tata ki te tere o te marama, ka mahi te NEA ma te arahi i nga kurupae rama ki nga pou o roto o te ngongo korehau. Ko tenei tikanga ka whakakaha ake i te kaha i runga i te mana whakahaere, ahakoa he ngoikore te mara hiko ka puta. Ko nga irahiko i whakaterehia e te NEA kei te tata noa ki te kotahi miriona o te kaha o nga matūriki i whakaterehia e te LHC.

Kei te whakaaro nga Kairangahau mo te whakarei ake i te hoahoa a te NEA ma te torotoro i nga rawa rereke, te whakauru ranei i nga ngongo maha mo te whakatere matūriki nui ake. Ko tenei ahunga whakamua ka kaha ki te whakahaere i nga tono pakaru whenua, penei i te whakahaere i te whakamaarama irirangi kua whaaia ki nga waahi kua pa ki roto i te tinana ma te whakamahi i te whakatere matūriki kua whakauruhia ki runga i te endoscope.

FAQ:

U: He pehea te rereke o te Nanophotonic Electron Accelerator (NEA) ki te Large Hadron Collider (LHC)?

A: He iti ake te rahi o te NEA me te whakamahi i nga kurupae marama hei whakatere i nga matūriki, i te mea ka whakawhirinaki te LHC ki nga aukume me te whakatutuki i nga hiko matūriki teitei ake.

P: He aha nga tono ka taea e te NEA?

A: E whakaatu ana te NEA i te oati mo te whakarato i nga maimoatanga hauora tika, ina koa i te waahi o te rongoa irirangi mo te mate pukupuku.

Q: Ka taea te whakapai ake i te NEA?

A: E whakapono ana nga Kairangahau ma te tuhura i nga rawa rereke, ma te whakahiato i nga ngongo maha, ka taea e ratou te whakarei ake i te kaha o te NEA me te whakatere ake i nga matūriki.

Rauemi:

– Nature: nature.com

– Te Whare Wananga o Friedrich-Alexander o Erlangen-Nuremberg (FAU): fau.eu