Matakitaki i te Rangi: Oketopa 20-23

Ko tenei tuhinga he korero mo te mataki i te rangi mai i te Oketopa 20-23, tae atu ki nga waahi o nga aorangi, te kitenga o te Marama, me te ua o Orionid.

October 20

Ko Mercury, te aorangi iti rawa o te punaha solar, ka eke ki te hononga teitei ake ka kitea hei whetu o te ahiahi i te marama o Noema.

I roto i te matapihi pouri, ka taea te kite i te M1, te Crab Nebula, ko te toenga o te whetu nui i pahū i te tau 1054. Ko te nebula ka puta mai he kowhatu maaka i te rangi, ka kitea te puku o te pokapū me te nui. telescope.

October 21

I tenei po ko te Po Matakitaki i te Marama o te Ao, ka tae te Marama ki te Koata Tuatahi. He whai waahi pai tenei mo te mataki i te wa o te ahiahi. Kei Sagittarius te Marama, kei runga i te tonga i te ra o te ra, ka neke ki te pae tonga-uru.

Ka taea e nga kaitirotiro te rapu i te mutunga, koinei te raina e wehewehe ana i nga waahi pouri me nga waahi marama o te Marama. Ko nga maunga o Apennine me nga papa ko Archimedes, Autolycus, me Aristillus ka kitea tata ki te equator. Ki te tonga o te equator, ka kitea nga rua o Albategnius me Hipparchus.

Ka piki hoki te ua o Orionid i tenei po, me te wa tino pai ki te matakitaki i nga haora o te ata o Oketopa 22. I ahu mai nga meteoro i nga otaota i waihotia e Halley's Comet ka kitea tata ki te kahui whetu o Orion, me te waahi kanapa kei te raki-rawhiti o te whetu Betelgeuse. Ka taea e nga kaitirotiro te kite i te 15 ki te 20 meteors ia haora i mua i te whitinga o te ra.

October 22

Ko te wa pai ki te tiro i te ua o Orionid ko nga haora o te ata i waenganui i te 2 AM me te whitinga o te ra o te rohe. Ko te waahi maramara o nga meteoro e tata ana ki te whetu Betelgeuse i Tautoru, a ko nga tirohanga pai ka puta mai i te 45° i tetahi taha o tenei waahi.

Me kimihia e nga kaitirotiro he rangi pouri me te tirohanga marama ki te taha raki, ki te rawhiti, ki te taha tonga me te tirotiro i te rangi mo nga whetu pupuhi. Ka taea hoki e nga Astophotographers te hopu i nga meteors ki o raatau whakaahua. Me pai ake te reiti o nga meteors ina tata te ata.

October 23

Ka tae atu a Venus ki te taha hauauru i te 7 PM EDT, ka puta i te 46° mai i te Ra. Ka tae ano te aorangi ki te weherua, he haurua kua marama. Ka taea e nga kaitirotiro te whakataurite i te ahua o Venus i roto i nga ra e whai ake nei hei whakatau i te wa e marama ana te haurua.

Kei te kitea a Venus hei whetu o te ata, ka noho tonu mo nga ra e whai ake nei.

Rauemi:

– Astronomy: Roen Kelly