Te Rapu mo nga otaota manene: He Matapihi ki te Ora Ake

I roto i nga tekau tau, ka whakaaroaro nga kaiputaiao ki te kaupapa o te oranga tangata ke me te ahua o tera. Ko tetahi o nga mea whakamiharo kua mau i nga whakaaro o nga kairangahau ko te noho o nga "maaa tipu" i waho o te whenua. Me pehea e puta ai enei tipu ke, me pehea e kitea ai?

Kei roto i te ringa o Orion o te Milky Way galaxy, tata ki te 93 miriona maero mai i tana whetu papaka kowhai, e takoto ana tetahi aorangi he ahua ahurei: he roto mawhero-wera e karapotia ana e nga takutai kirikiri, hukarere-ma. Ko te roto, e mohiotia ana ko Lake Hillier, he kainga mo nga microorganisms tuatahi e kiia nei ko "halobacteria." Ko enei ahua ora ngaro, me o ratou tae papura whakamiharo, ka tupu i roto i nga ahuatanga kino. Ahakoa no te takutai tonga o Ao i te uru o Ahitereiria tenei roto, ko nga mea ngaro e pupurihia ana e enei halobacteria ka taea pea te maarama ki te kitenga o nga otaota ke i nga ao tawhiti.

I nga tau tata nei, kua kitea e nga kaitirotiro whetu neke atu i te 5,500 nga aorangi kei waho o to tatou punaha solar, e whakaatu ana i nga momo ao rerekee me nga ao rerekee. Na te ahu whakamua o te hangarau, e maia ana nga kaiputaiao ka hurahia e ratou te waitohu kore pohehe o te photosynthesis extraterrestrial, e whakamarama ana i te oranga o nga tipu ke.

Ko te ariā o te tipu tangata ke he ahua ke atu i te mea ka taea e te tangata te whakaaro. Whakaarohia nga ngahere o nga rakau mangu i raro i te rangi me te maha o nga ra, nga rakau tipu manene e okioki katoa ana ki te ra mau tonu, me nga tipu kaikiko e kai ana i nga momo ora ohorere.

Kia mohio ai koe ki nga ahuatanga o te oranga tangata ke, he mea nui kia whai whakaaro ki nga maataapono e kiia ana e te ahupūngao. Ko nga oranga katoa e hiahia ana he puna kaha ki te aukati i te kaha o te entropy. Ka taea e nga rauropi tuawhenua te whiwhi i tenei kaha ma roto i nga tikanga e toru e mohiotia ana: te whakamahi i te ra penei i nga tipu, te whakamahi matū parakore penei i te huakita hau waiariki, te kai i etahi atu rauropi kua whiwhi hiko mai i nga huarahi e rua o mua.

I a tatou e torotoro ana i nga mea ka taea e te tipu kee, he mea whakamihi te whakaaro ki te nui o te oranga whakaahua o te ao. I runga i te whenua, ko te oranga tipu te mahi nui, ko te nuinga o te koiora. Kua pohehe pea ta tatou aro ki nga tangata mohio ki te rapu i nga oranga o waho i nga wa katoa, a ko te mea nui ko te tautuhi i nga tipu, kaua i te kararehe?

Ko ta Nancy Kiang, he tohunga koiora i te Goddard Institute of Space Studies o NASA, e kii ana, "E mohio ana matou kei runga i to maatau ao, kua angitu te whakaahuatanga mai i te timatanga o te ao ... a ko te tumanako ka taea te mahi angitu i runga i tetahi atu aorangi."

Heoi ano, he wero kei te whai ki te kimi i nga otaota tuawhenua. Ko tetahi whakamatautau nui i whakahaeretia e te waka mokowhiti a Galileo i te tau 1990 i tino mohio ki te rapu tohu o te ora mai i te waahi. Ko te kitenga o te hāora me te noho o te chlorophyll, he poaka kei roto i nga tipu, tetahi o nga tohu i kitea. Heoi, ko te tautuhi i te "taha whero," ko te ahuatanga o te tipu ka uru ki te rama whero engari kaua ki te infrared, he huarahi pono ake mo te kite i nga otaota.

I a matou e rapu ana i nga tipu ke, ka whai hua pea te whakahoki i tenei whakamatautau ma te rapu i te tapa whero i runga i nga mata o nga exoplanets. Engari, he mea nui kia maumahara ko te kunenga mai o nga tipu whenua i runga i te whenua i tata ki te 500 miriona tau. Ko nga ahuatanga ora o tua atu i te whenua i whai i tetahi huarahi kukuwhatanga rereke, ka puta he rereketanga o o raatau ahua me o raatau ahuatanga.

I te piki haere o to tatou mohiotanga ki te ao me te ahu whakamua o o tatou kaha hangarau, ko te rapu mo te oranga o waho, tae atu ki te kitea pea o nga otaota ke, ka oati ka mau, ka whakahihiri i a tatou. Na roto i tenei tuhuratanga, ka whiwhi tatou i nga matauranga nui ki nga ahuatanga o te ao kei tua atu o to maatau ao.

Pātai Auau

Q: He aha te halobacteria?

A: Ko te Halobacteria he moroiti tuatahi ka kitea i roto i nga taiao hypersaline penei i te Roto Hillier. He ahua papura to ratou, he pai ki nga ahuatanga e ahua kino ana ki etahi atu momo ora.

P: He aha nga huarahi e toru e taea ai e nga rauropi tuawhenua te whiwhi kaha?

A: Ka taea e nga rauropi tuawhenua te whiwhi kaha ma te whakamahi i te ra, te whakamahi matū pararopi, te kai i etahi atu rauropi. He rite enei tikanga ki te whai kaha o nga tipu, nga huakita hau waiariki, me nga kararehe.

P: Me pehea e kite ai i nga otaota ke?

A: Ko tetahi tikanga ko te rapu i te "te taha whero," he ahuatanga ka uru nga tipu ki te rama whero engari kaua ki te infrared. Ko te whakahoki ano i nga whakamatautau penei i te whakahaere a te waka mokowhiti a Galileo ka taea e tatou te mohio kei te noho nga otaota i runga i nga exoplanets.

P: He aha te take ka aro atu ki nga otaota kee kaua ki te oranga mohio?

A: Ahakoa he mea nui te rapu mo te oranga o waho o te whenua, ko te nui o te koiora whakaahua e tohu ana ka nui ake te tipu o te tangata ke ki te ao. Ko te tuhura i nga tipu kee he tirohanga hou mo te noho ora i tua atu o to tatou ao.