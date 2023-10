Nga Maamaa: Ka Pa Te Uira Tino Tata ki nga Mata Whenua me nga Mata Wai

Kua kitea e nga rangahau hou ko nga pupuhi nui, he uira tino kaha, ka kaha ake te puta ina tata ana nga rohe utu o nga kapua awha ki runga whenua, wai ranei. Ma tenei kitenga e mohio ana he aha etahi o nga rohe ka kaha ake te kaha ki te kite i nga paanga o te huringa huarere ki enei ahuatanga.

Ko nga Superbolts he uira uira e 1,000 nga wa kaha ake i nga uira o te waa. He iti iho i te 1% o te katoa o nga whiunga uira engari ka nui te kino o nga hanganga me nga kaipuke. Kua whakaatuhia e nga rangahau o mua ko nga superbolts e kaha ana ki te taapu i runga i te Rawhiti-Rawhiti o Atlantic Ocean, te Moana Mediterranean, me te Altiplano i Peru me Bolivia, tetahi o nga papaa teitei o te Ao. Heoi, tae noa ki tenei wa, karekau he whakamarama marama a nga kaiputaiao mo te hanganga me te tohatoha o enei superbolts puta noa i te ao.

Ko te rangahau hou, i whakaputaina i roto i te Journal of Geophysical Research: Atmospheres, e whakarato ana i te whakamarama tuatahi mo te hanganga me te tohatoha o nga superbolts i runga i te whenua me te moana. I tātarihia e nga kairangahau nga mea matua penei i te teitei o te mata whenua me te wai, te teitei o te rohe utu, te mahana o te kapua, me te kukume aerosol. I kitea e ratou he iti ake te tawhiti i waenga i te rohe utu me te whenua, te mata wai ranei, ka kaha ake te pa o te uira.

Ko nga rohe kei te tino kaha o te uira nui rawa atu, ara ko te Rawhiti-Rawhiti o te Moana-a-Kiwa, Te Moana-nui-a-Kiwa, me te Altiplano, he mea kotahi: ko nga waahi poto i waenga i nga rohe utu uira me nga papa. Ko tenei kitenga he tino pakaruhanga, ka awhina i nga kaiputaiao ki te mohio me pehea e pa ai nga huringa o te rangi ki te puta mai o nga superbolts a meake nei.

Ahakoa he tirohanga nui tenei rangahau, he maha tonu nga mea e kore e mohiotia hei tuhura. Kei te whakaaro te roopu ki te tirotiro i etahi atu mea ka whai waahi ki te hanga superbolt, penei i te papa autō, i nga huringa ranei o te huringa o te ra. Ko te mohio ki nga take o te superbolts he mahi nui ki te maaramatanga matawhānui mo tenei ahuatanga whakamihiihi o te taiao.

