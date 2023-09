Te Whakaaetanga me te Whakakore: Ko te Rapu mo te tupuni tino tawhiti

Kua roa nga kaiputaiao e whai ana ki te kimi i te tupuni tino tawhiti o te ao. Ina tata nei, i panuitia tetahi kaitono e kiia nei ko "Maisie's Galaxy", e kii ana tera pea kei te waahi moata rawa atu o te hitori o te ao. Heoi ano, ka kitea e etahi atu rangahau tetahi atu tupuni, CEERS-93316, he ahua tawhiti atu. Ko enei kitenga me whakamanahia.

Hei whakatau i te tawhiti me te tau o enei pea "nga tupuni tuatahi," ko nga kaitirotiro arorangi i arahina e Pablo Arrabal Haro mai i te National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory i Tucson, AZ, i whakahaere rangahau i te taha o te roopu i Scotland. I whakapumautia e ta raatau rangahau ko Maisie's Galaxy i noho i te iti rawa 390 miriona tau i muri i te Big Bang. I tua atu, i whakahē ratou i te whakatau tata tawhiti tuatahi mo CEERS-93316, ka waiho ki te huringa whero ake ake o te z~4.9, tata ki te 12 piriona marama-tau te tawhiti.

Ko te whakapumautanga o Maisie's Galaxy me te kitenga o CEERS-93316 e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te ao o mua. Ko te ahua o enei tupuni he nui ake te kanapa atu i era atu i te wa kotahi, e tohu ana i te tipu tere o nga tupuni i roto i nga rau miriona tau tuatahi i muri i te Big Bang, e whakawero ana i nga tauira o naianei o te hanganga tupuni.

Ki te whiwhi inenga tawhiti tika, i whakahaerehia e te roopu rangahau nga rangahau matakite mo nga tupuni e rua. Ko te Spectroscopy i taea e ratou te whakau i te huringa whero teitei o Maisie's Galaxy me te whakahē i te whakatau tata mo CEERS-93316. Ma te mataki i nga tupuni tuatahi, e tumanako ana nga kaitoro arorangi ki te mohio ki nga ahuatanga me nga tikanga i puta ai te whanautanga me te kukuwhatanga o enei taonga i te timatanga o te ao.

Ko tenei rangahau, i taea e te James Webb Space Telescope (JWST), e whakaatu ana i te kaha o tenei kaitirotiro ki te kimi i nga tupuni nui-whero. Ko te kaupapa a JWST ki te kimi i te tupuni tawhiti rawa atu i te atatu o te ao ka taea e nga kaiputaiao te kohi korero mo te ao tuatahi. I ia kitenga, ko nga kaha o te telescope he nui ake i nga tumanakohanga, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga tinana o nga tupuni i te ao tuatahi.

I a JWST e titiro haere tonu ana ki te kohungahungatanga o te ao, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi ki etahi atu panuitanga mo nga tupuni moata. I te mutunga, ka hurahia e JWST, i tona kairiiwhi ranei te "wheturangi tuatahi," e whakaatu ana i nga korero tino nui mo te ao i etahi rau miriona tau i muri i te Big Bang.

