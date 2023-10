Te Tirotiro i te Ao me te Mokowhiti: Te Mahi a nga Kairangi Analog

Ko nga Kairangi Aromatawai he tangata e whakatairite ana i nga haerenga mokowhiti mo te wa roa ki runga i te whenua ki te ako i te ahuwhenua me te hinengaro o te noho ki nga waahi tawhiti, ki nga taiao tino nui ranei. Ko enei tangata ka awhina i nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki nga ahuatanga o te tangata ki runga i etahi atu aorangi me nga haerenga moorangi. Ko te waahi o te rangahau astronaut tairitenga kei te kaha ake te whakamana, me te ngana ki te whakataurite i nga tikanga rangahau me te tiritiri whakaaro ki waenga i nga kairangahau, nga kaiuru, me nga kaiwhakahaere whare.

He waahi whakamatautau mo nga miihana mokowhiti me te whai waahi ki te arotake i nga momo taputapu me nga taputapu. Ko enei whakaurunga ka taea e nga kaiputaiao te whakamatautau i nga waahi mokowhiti, nga taputapu hauora tino-taiao, me etahi atu hangarau e tika ana mo te torotoro mokowhiti me te kore utu mo te tuku tangata ki te waahi. Ka taea hoki e nga mahi tairitenga nga kairangahau ki te ako me pehea e pa ai te tangata ki te noho mokemoke, te aro turuki i nga huringa o nga microbiome, nga taumata ahotea, me nga urupare aukati, me te aromatawai i te hihiri o nga taunekeneke a te roopu.

Ahakoa ko etahi o nga whare tairitenga e whakahaerehia ana e nga tari mokowhiti penei i te NASA, he maha kei te whakahaerehia e nga whakahaere motuhake e whakaae ana ki nga tono rangahau mai i nga tari mokowhiti, nga kairangahau whare wananga, tae atu ki nga reimana me nga kaupapa e tika ana. Ko te miihana tairitenga mana tuatahi i whakahaerehia e NASA no te tau 1997, a ko nga rangahau pera e haere tonu ana mo nga tekau tau.

Kei te whai mana te mara rangahau astronaut tairitenga me te whai ki te mahi tahi me nga tari mokowhiti. Na roto i te whakatuu paerewa, te hanga i tetahi putunga rangahau tiritahi, me te whakatairanga i te mahi tahi, e tumanako ana nga kairangahau ki te whakarei ake i te mahi o nga miihana tairitenga me te whakanui ake i o raatau koha ki te torotoro mokowhiti. Ko nga tirohanga i puta mai i enei whaihanga ka taea te whakamohio i te whanaketanga o nga taputapu rongoa, rorohiko, me nga punaha e hiahiatia ana mo nga miihana mokowhiti roa.

I te mutunga, ko te rangahau astronaut tairitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga wero ka pa ki nga kairangi i nga haerenga mokowhiti me te whai waahi ki te whakamatautau me te whakamahine i nga hangarau me nga tikanga e hiahiatia ana mo nga misioni angitu i tua atu o te Ao.

Rauemi:

