Ka Rawekehia e nga Kairangataiao te Maama ki te Mataki i te Rerenga Whakamuri Quantum, Whakatuwhera Kuaha mo nga Hangarau Tika

Kua kitea e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Warsaw tetahi kitenga whenua i roto i te mahi miihini quantum ma te raweke i te rama ki te whakaatu i tetahi ahuatanga e kiia nei ko quantum backflow. He nui nga paanga o tenei ahunga whakamua mo nga hangarau tika penei i te karurangi whatu me te pupuri taima.

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te retaata Optica, ka whakahiatotia e nga kairangahau o te Whare Wananga o Warsaw's Faculty of Physics e rua nga kurupae marama e whiria ana ki te taha karaka ki te hanga i nga korikori-a-karaka ki roto i nga rohe pouri o te tuunga ka puta. Na tenei raweketanga o te marama i taea ai e ratou te mataki i te ahuatanga rerekee o te rerenga whakamuri quantum.

Ko te rerenga whakamuri quantum e tohu ana ki te whanonga koretake o nga matūriki quantum, kei reira pea ka neke whakamuri, ka hurihuri ranei ki te huarahi rereke i etahi wa. He rereke tenei ahuatanga mai i nga miihini puāwaitanga, ka taea te matapae i te neke o tetahi mea.

Ahakoa kare ano i kitea te rerenga whakamuri i roto i nga punaha quantum i mua, i tutuki pai i nga rangahau o mua i roto i nga optics puāwaitanga ma te whakamahi i nga kurupae marama. Ko te rangahau i whakahaeretia i te Whare Wananga o Warsaw he tohu nui ki te maataki i te rerenga whakamuri i roto i nga punaha quantum.

Ko nga paanga o tenei kitenga he tawhiti noa atu. Ma te mohio me te raweke i te rerenga rerenga nui ka arahi ki te ahu whakamua i roto i nga momo mara, tae atu ki te karuiti whatu me te whakarite wa tika. I tua atu, ko tenei rangahau he maarama ki te whanonga uaua o nga matūriki quantum me te whakatuwhera i nga kuaha mo te tirotiro ano i nga miihini quantum.

I roto i te katoa, ko tenei pakaruhanga i roto i te raweke i te marama ki te mataki i te rerenga whakamuri o te quantum te kaha ki te huri i te mara o te miihini quantum me te para i te huarahi mo te whanaketanga o nga hangarau hou.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te quantum backflow?

Ko te rerenga whakamuri quantum e tohu ana ki te whanonga koretake o nga matūriki quantum, kei reira pea ka neke whakamuri, ka hurihuri ranei ki te huarahi rereke i etahi wa.

He pehea te paanga o tenei kitenga ki nga hangarau tika?

He nui nga paanga o tenei kitenga mo nga hangarau totika penei i te moroiti whatu me te pupuri taima. Ma te whakamahi i te rama ki te mataki i te rerenga whakamuri o te quantum e whakarato ana i nga maaramatanga nui ki nga miihini quantum, ka taea te whakamahi ki te whakawhanaketanga o nga hangarau tino tika me te tika.

He aha nga tono ka taea e tenei rangahau?

Ko te raweketanga o te marama ki te mataki i te rerenga o te rahi ka arahi ki te ahu whakamua i roto i nga momo mara, tae atu ki te microscopy optical, te wa tika, me te rorohiko quantum. Ka taea hoki te whai waahi ki te hohonu ake o te maarama ki nga mahi miihini quantum me ona whakamahinga mahi.