The Unsung Heroes of Science: Recognizing the Women Behind Great Discoveries

Whakaarohia he ao e whakanui ana nga pukapuka hitori putaiao i nga takoha a nga wahine i te taha o o ratou hoa tane. Whakaarohia he hitori e whakaatu tika ana i te mahi nui a nga wahine kaiputaiao ki te hanga i to tatou mohiotanga ki te ao. Kia aroha mai, he tawhiti tenei i te mooni.

Hunahia i roto i nga wharangi o te hitori, he maha nga hinengaro maamaa kua warewarehia, me o raatau kitenga i puta mai i etahi atu. Ko tetahi o enei tauira ko te korero mo Takuta Lise Meitner, he tohunga ahupūngao Hurai tino pai, na tana mahi i whakatakoto te turanga mo te whanaketanga o te poma ngota.

I te tekau tau atu i 1930, ko Meitner me tana hoa, a Otto Hahn, kei mua i te rangahau ahupūngao karihi i te Kaiser Wilhelm Institute rongonui i Berlin. Ko ta raua mahi tahi i tae ki te pareparenga o te kitenga o te whenua: te wehenga karihi. Teie râ, i to Helemani amuiraa ia Auteteria i te matahiti 1938, ua ino roa te oraraa o Meitner.

I kaha ki te rere i Berlin ki te mawhiti i nga ringa o nga Nazis, ka kitea e Meitner kua tangohia nga mana me te whakamarumaru. Ahakoa nga wero nui, i kaha tonu ia ki te mahi tahi me Hahn i tawhiti. Na Meitner i tātari i nga hua o a raatau whakamatautau me te hanga i te kupu "whakawhiti karihi." Ko te mea whakamiharo, na Hahn i whakaputa te pepa e kii ana i te nama mo te kitenga, ka tukuna a Meitner ki te kore ingoa.

Ahakoa i muri i te pakanga, kare tonu i te mohiotia nga takoha a Meitner. I whakawhiwhia a Hahn ki te Tohu Nobel mo te kitenga o te wehenga karihi, engari kaore i whakahuahia te ingoa o Meitner. Ko te kore o te Komiti Nobel ki te whakaae ki ana whakatutukitanga e whakaatu ana i te kaupapa whanui o te aro ki nga mahi a nga wahine i roto i te aoiao.

Ko tenei tauira o te muru ka toro atu ki tua atu o Meitner. Ko Rosalind Franklin, he kaiputaiao mohio, i pa ki nga ahuatanga penei i te wa i tohatohahia e tana hoa mahi ana rangahau, na te kitenga o te hanganga helix takirua o te DNA i whakawhiwhia ki etahi atu. Ko Takuta Kati Kariko, e mohiotia ana ko te "whaea o te mRNA," i whakamanawanui i nga tau o te paopao, o te whakahekenga, tae noa ki te whakawetiweti i mua i tana whiwhinga i te tohu e tika ana mo te Tohu Nobel.

Kua tae ki te wa ki te whakatika i enei mahi kino o mua me te whakamarama i nga wahine whakamiharo i hanga i to tatou ao na roto i a raatau mahi putaiao. Ko o ratou korero e tika ana kia korerotia, kia whakanuia, kia whakauruhia ki roto i a tatou marautanga matauranga.

Ma te mihi ki nga mahi whakahirahira a nga wahine penei i a Meitner, Franklin, Kariko, me te tini ke atu, ka para tatou i te huarahi mo nga whakatipuranga a muri ake o nga kaiputaiao wahine. Me tuku mihi ki te waahi e tika ana, me te whakanui i nga toa o te ao putaiao i whakahē i nga uauatanga ki te whai waahi nui ki to tatou mohiotanga ki te ao.

FAQ:

P: He aha i warewarehia ai nga takoha a enei wahine?

A: Ko te whakakorenga o mua o nga takoha a nga wahine i roto i nga mahi putaiao ka taea te kii mai i nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga ahuatanga o te ira tangata, nga tikanga o te hapori, me te whakaturanga putaiao patereareha i whakakore i a raatau mahi.

P: Me pehea e taea ai e matou te whakarite kia mohiohia nga takoha a nga wahine?

A: He mea nui ki te whakatairanga i te riterite o te ira tangata i roto i nga whare rangahau putaiao, kia rite nga whai waahi mo nga wahine i roto i nga waahi putaiao katoa, me te kaha ki te whakanui me te whakanui i o raatau whakatutukitanga i roto i te maatauranga me nga korero a te iwi.

P: He aha te paanga o te whakakorenga o nga wahine mai i nga hitori putaiao?

A: Ko te whakakorenga o nga wahine mai i nga hitori putaiao ehara i te mea ka mau tonu nga rerekeetanga o te ira tangata engari ka pahuatia ano hoki nga tauira tauira a muri ake nei, ka aukati i te ahunga whakamua me nga mahi auaha. Ko te whakanui me te whakanui i nga takoha a nga wahine he mea nui mo te whakatipu i te whakauru me te whakahihiko i nga whakatipuranga kaiputaiao kei te heke mai.