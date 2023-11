Ka Hurihia e nga Kaimatataiao Paleontologists te Whakakitenga Tutukinga Whenua: Ko te Waahi Tanunga Tawhito E mohiotia ana

Ko nga Kairangahau o Afirika ki te Tonga he tino angitu i roto i te waahanga o te kukuwhatanga o te tangata. No na tata tonu nei ratou i huraina ai te urupa tawhito kua kitea, he whakawero i nga whakapono kua roa e mau ana mo te kaha o o tatou tupuna o mua. I aratakina e te tohunga paoanthropologist rongonui a Lee Berger, he roopu kairangahau i kitea te mea whakamiharo i roto i te Cradle of Humankind, he waahi tuku iho a UNESCO tata ki Johannesburg.

Kei roto i te urupa nga kōiwi o Homo naledi, he momo roro iti e whakaponohia ana karekau e kaha ki te whanonga uaua. I mua, i whakaponohia ko nga mahi uaua, penei i te tanu i nga tupapaku, ka taea anake ma te whakawhanaketanga o nga roro nui ake. Heoi, ko enei waahi tawhito, i timata mai i te 200,000 BC, i mua i nga taunakitanga mo te nehu o Homo sapiens i te 100,000 tau neke atu.

Ka wero te kitenga i to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga o te tangata ma te kii karekau i whakawhäitihia nga mahi whare mate ki nga Homo sapiens me nga momo roro nui te rahi. Ko te Homo naledi, he rite te rahi o te roro ki te karaka, e whakaatu ana ehara to tatou ara kukuwhatanga i te ahunga whakamua. Ko tenei momo o mua, e 1.5 mita te teitei e tu ana, he kopikopiko nga maihao me nga matimati, he ringa mau taputapu, he waewae e tika ana mo te hikoi.

Ko te waahi tanumanga, kei roto i te punaha ana "Rising Star", e whakaatu ana i etahi atu taunakitanga o te whanonga kare-a-roto me te hinengaro uaua i whakaatuhia e Homo naledi. Ka kitea nga rua i keria, e tohu ana i nehua nga tupapaku. Neke atu i te rima nga tangata i kitea i roto i enei waahi porotītaha.

I tua atu i te waahi tanumanga, i kitea nga whakairo e rite ana ki nga ahua ahuahanga i runga i nga mata maeneene o te pou ana tata. Ko enei tohu e tohu ana i uru pea a Homo naledi ki nga mahi tohu, e wero ana i te whakaaro ko te tangata te kaihanga o aua whanonga.

Ko tenei kitenga o Berger me tana roopu ka huri i to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga tangata. E tohu ana ko nga mahi nehu, te hanga tikanga, tae atu ki nga mahi toi he nui ake te uaua me te kore-tangata mai i nga mea i whakaponohia i mua. Ko nga kitenga kua whakamihihia me te tumanako mai i te hapori putaiao, kare e kore ka huri i o tatou mohiotanga mo o tatou tupuna onamata.

FAQs

P: He aha te hiranga o te kitenga?

A: Ko te kitenga o te waahi urupa tawhito he wero i nga whakapono o mua mo te kaha o o tatou tupuna o nehe me te whakaatu i te maarama ki nga whanonga uaua o Homo naledi.

P: E hia nga tau o nga nehu?

A: Ko nga nehu i timata mai i te 200,000 BC neke atu i te iti rawa, na te mea ko enei te waahi tawhito e mohiotia ana i roto i te rekoata hominin.

P: He aha nga momo i kitea nga toenga?

A: No Homo naledi te kōiwi, he momo kei te whakawhanaungatanga i waenga i nga makimaki me nga tangata hou, e mohiotia ana mo te iti o te roro me nga ahuatanga motuhake o te tinana.

P: Ko nga kitenga e kii ana kaore te tangata i hanga tikanga tohu?

A: Ae, ka wero te kitenga i te whakaaro ko te tangata anake te kaihanga o nga mahi tohu, i te mea i whakaatu a Homo naledi i nga taunakitanga o aua whanonga.

P: Ka pëhea te whakapänga o tënei kitenga i to märamatanga ki te kukuwhatanga o te tangata?

A: Ko nga kitenga ka huri i to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga o te tangata ma te whakaatu ko nga mahi uaua, penei i nga mahi nehu, he hiitori ake te uaua, ehara hoki i te tangata.