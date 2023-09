Te Maramatanga ki te Roopu whakamahana o Amerika: He Maama mo te Huringa Hurirangi

By

Ko tetahi ahuatanga hou e kiia nei ko te "poa whakamahana" kua aro ki te pokapū o Amerika. Ahakoa kei te piki haere tonu nga mahana o te ao na te huringa o te rangi, kaore ano tenei rohe i pa ki te taumata o te whakamahana mai i te waenganui o te rau tau 20. Heoi, kua kitea e nga kaiputaiao ehara pea tenei kohukohu i te hua o te huringa o te huarere i te peke i te pokapū o Amerika engari he huinga uaua o nga mea.

Ko tetahi ariā e kii ana ko nga aerosol i roto i te hau o te pokapū o Amerika e whakaata ana i etahi o te kaha o te ra ki te waahi, na reira ka whakamatao i te rohe. Ko tetahi atu pea ko te whenua ahuwhenua o te takiwa, me ona punaha irrigation, ka noho hei whakamatao whakaetonga maori. Ko te pikinga o te rerenga i kitea i roto i te rohe i roto i nga tau e rua kua hipa ka whakaritea ki nga tau o mua e tautoko ana i tenei ariā. Ko nga wai taapiri kei runga i te whenua ka mahi hei whakamatao whakaeto, ka heke iho te pāmahana.

Ahakoa kua piki ake te mahana o te ao i te toharite, he mea nui kia mohio ki te rerekeetanga o te ao o te ao. Ko etahi o nga waahi ka tere ake, ka tere ake ranei te whakamahana i etahi atu. I tua atu, ko nga mea taiao, penei i nga punaha pehanga iti me nga ahuatanga o te hau, ka uru ki te mau tonu o te poka whakamahana. Ko enei mea ka piki ake te uhi o te kapua, te ua, me te makariri ake o te mahana, ka noho hei parepare ki te wera nui.

Ko te takenga mai o te poka whakamahana ka hoki mai ki nga huringa o te wera o te mata o te Moana-nui-a-Kiwa, na te rereketanga o te taiao me te mahanatanga o te ao. Ko enei huringa o te pāmahana o te moana ka pa ki te rere o te hau ki runga i te US, ka hua ake te ahua o te rangi makariri me te makuku ki nga taha rawhiti o te motu.

Ahakoa te ahua o te poka whakamahana i naianei, e matapaetia ana ka iti haere a muri ake nei. Ko nga tauira huarere e kii ana ka kaha ake te ngaru wera o te pokapū o Amerika, ahakoa he puhoi ake ki etahi atu rohe. Hei te tau 2040, 2050 ranei, ka kaha ake te ahua o te pāmahana tino rite ki era i te wa o te Dust Bowl.

Ko te noho o te poka whakamahana e whakaatu ana i te uaua o nga huringa o te rangi o te rohe i roto i te horopaki nui o te whakamahana o te ao. Hei whakamaumahara kaore i nga ra katoa ka wera ake, ka whai waahi te rereketanga o te taiao ki te hanga i nga tauira o te rangi o te rohe. Ahakoa ka pai ki te pokapū o Amerika mo te wa poto ake te mahana mahana, he mea nui kia mohio kei te haere tonu te ahua o te whakamahanatanga o te ao, a, i te mutunga ka pa atu ki te rohe.

