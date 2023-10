Te tirotiro i nga tau pouri o te ao: He Whakamatau Whakaata Marama

Ko te whakaaro ki te whakatakoto karu i te taha tawhiti o te Marama, ka tiakina mai i nga pokanoa a te Ao, kua noho hei take kaha ki te whakaara ano i nga mahi a te marama. Heoi, ko te awhe wera nui i runga i te Marama, he rereke mai i te -175°C (-280°F) ki te 140°C (280°F), kua puta he awangawanga mo te oranga o nga taonga puiao. Hei whakatutuki i enei wero, ko te whakamatautau a LuSEE-Night e whai ana ki te tuku i tetahi karu irirangi iti ki runga i te mata o te marama ki te whakamatau i tona kaha.

Na te nui haere o te wawaotanga na te skyglow me te amiorangi kua uaua te rangahau whatu mai i nga waahi maha huri noa i te ao. Ahakoa nga karu o runga maunga kare i te parepare ki enei raruraru. Ko nga karu whakaata reo irirangi, ka pa ki nga wero penei i te karo i te pokanoa mai i nga teihana FM o te rohe me nga oumu ngaruiti. Ko te whakanoho i nga karu ki te waahi he otinga waahanga, pera i whakaatuhia e te Hubble Space Telescope me te James Webb Space Telescope (JWST) kei te heke mai. Heoi ano, ko te hopu i nga roangaru roa ka hiahiatia he rihi nui, ka taea e te papaapapa pumau me te taiao kore pokanoa o te Marama.

Ma te karu irirangi a-marama ka taea te rangahau i nga raru e kore e taea e nga taputapu o naianei te whakatika tika. Ko te whainga tuatahi ko te tirotiro i te Cosmic Dark Ages, te wa i waenganui i te hanga o te Cosmic Microwave Background (CMB) me te putanga o nga whetu tuatahi. Ko nga tohu reo irirangi mai i tenei waa ka kitea i waenga i te 0.5 me te 50 megahertz, nga roangaru e kore e kitea mai i te whenua na te mea i puta mai nga tohu i hangaia e te tangata me te paheketanga o te hau. Ko te aro nui ki te kimi i nga rerutanga i puta mai i te Dark Ages hauwai e ngongo ana i te CMB totoro, ehara i te irirangi taapiri.

Ko te whakatinana i taua kaupapa ka nui te utu, na te mea ko te whakamatautau a LuSEE-Night he kaupapa rapu huarahi tino nui. Ka mau ki te antenna 3 mita (9.8-waewae), ka whakamatau a LuSEE-Night i te hangarau i runga i te tauine iti ake hei tautuhi i nga raru pea. Ko te tukunga o te antenna ki runga i te mata o te marama kua whakaritea mo te tau 2025.

Ko te waahi mo te LuSEE-Night kua ata whiriwhiria hei tango painga i te taiao parakore, reo irirangi i te taha tawhiti o te Marama. I whakanuia e Takuta Kaja Rotermund mai i Berkeley Lab te hiranga o tenei misioni, e kii ana, "Ko te LuSEE-Night he misioni e whakaatu ana mena ka taea e tatou enei momo tirohanga mai i tetahi waahi kaore ano kia tae atu ki a tatou, me te awhe auau e kare ano matou i kaha ki te mataki”.

Heoi ano, he maha atu nga wero ka pa ki te whakamatautau na te wawaotanga o te ra, te whakaiti i nga tirohanga ki te po marama. Ko te taputapu me tu ki te wera nui, tae atu ki te -175°C (-280°F) i te wa e mahi ana, me te 140°C (280°F) i te ra o te marama. He arai hoki te whakawhitiwhiti korero, i te mea ka aukati te nuinga o te Marama i nga tohu tika. Me tuku atu nga tohutohu ki te peerangi i roto i te orbit marama, katahi ka tukuna atu nga korero ki te kaihopu ina rite nga tikanga.

Ki te angitu, ka whakatakotohia e te whakamatautau LuSEE-Night te turanga mo nga telescope marama nui-nui, ka whai waahi nga kaitirotiro arorangi ki te whakamahere i nga torotoronga whakahirahira o te ao.

