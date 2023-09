Ko te Taapiri ki nga Rahui Wai i te Marama Ka hiahiatia he Mahere Whakaaro Hou, Nga Whakaaturanga Akoranga

Kua kitea e te tātaritanga hou o nga rua o te marama he iti rawa enei ahuatanga ki te pupuri i nga puna wai hukapapa tawhito, he wero i nga matapae o mua mo te tohatoha me te nui o te wai i runga i te Marama. Ko te tohunga ahupūngao a Norbert Schörghofer me te tohunga astrophysicist a Raluca Rufu i whakahaere i te rangahau, i kitea ko te nuinga o nga rua me nga pukoro marumaru pumau, he mea tino pai mo te torotoro a meake nei, he iti ake i te 2.2 piriona tau.

I mua i tenei rangahau, i whakapono nga kaiputaiao ka taea e nga rohe marumaru tonu (PSRs), penei i nga rua hohonu, te mahanga me te whakaemi wai huka i roto i nga piriona tau na te tino makariri o te pāmahana. Heoi ano, ko te tātaritanga e tohu ana kaore nga PSR i whakamarumaru mai i te Ra mo te wa roa e taea ai tenei kohinga.

He nui nga paanga o nga kitenga mo nga miihana a-marama, otira ko te miihana Artemis III a NASA, kei te kowhiri i nga waahi taunga i runga i te tata o nga PSR. Ahakoa te tikanga o te kitenga karekau he puna wai tio o nehe e noho ana i runga i te Marama, e kii ana hoki tera pea ka nui ake te wai o nga PSR tawhito atu i nga teina. Ko te tautohu i te tau o nga rua ka awhina ki te whakatau i nga waahi taunga pai mo nga misioni a meake nei.

Puna: Pūtaiao Advances

Nga wehewehe:

Ko nga rua o te marama: Poka me nga wehenga i runga i te mata o te marama i puta mai i nga paanga mai i nga kometa me nga asteroids.

Wai tio: Wai tio i te ahua o te hukapapa.

Nga rohe marumaru tonu (PSR): Nga waahi kei runga i te mata o te Marama kaore e kitea ki te ra.

Waipuke: Nga waahi rokiroki taiao.