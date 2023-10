Te Marama o te Marama miharo: Nga tirohanga mai i nga Tioata Zircon

Ko nga rangahau hou i whakahaeretia e te Whare Wananga o Te Taitokerau kua kitea he 40 miriona tau te pakeke ake o te marama i nga mea o mua. I ahu mai tenei kitenga whenua i runga i te tātaritanga o nga tioata zircon i kitea i roto i nga tauira toka marama i whakahokia mai e te miihana Apollo 17 i Hakihea 1972. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te rehitatanga Geochemical Perspectives Letters, he wero i te ariā o naianei mo te hanganga o te marama me te whakarato i nga tirohanga hou. ki te hitori o to tatou punaha solar.

E ai ki te whakapae e mau tonu ana ko te marama i puta mai i te paanga nui i waenga i tetahi mea te rahi o Mars me te whenua taitamariki. I puta tenei huihuinga nui i te 4.425 piriona tau ki muri, e ai ki nga whakatau o mua. Heoi, ko te tātaritanga hou o nga tioata zircon e tohu ana i puta te whanautanga o te marama tata ki te 40 miriona tau ki mua, tata ki te 4.46 piriona tau ki muri. Ko tenei whakakitenga e tohu ana i te huringa nui o to tatou maaramatanga ki te takenga mai o te marama.

Ko te Zircon, he kohuke noa e kitea ana i te kirinuku o te whenua, i whai waahi nui ki tenei kitenga. Ma te tirotiro i te tau o nga tioata zircon mai i nga tauira marama me te whenua, i taea e nga kaiputaiao te whakatau i te tau o te marama me te tino tika. Ko te whakamahinga o te tomography atom-probe i te whare o Te Whare Wananga o Te Taitokerau i tino tirotirohia te hanganga ngota o te zircon, ka taea e nga kairangahau te tatau i te maha o nga ngota kua pa ki te pirau radioactive. He korero nui tenei mo te tau o nga tioata.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Jennika Greer o te Whare Wananga o Glasgow, i whakamarama ko nga tioata zircon e kitea ana i runga i te mata o te marama i hanga i muri i te whakamatao o te moana magma marama. Ko te aroaro o enei tioata e tohu ana i te iti rawa o te tau o te marama. Na roto i te whakatau i nga tioata tawhito i roto i nga tauira marama, i taea e nga kaiputaiao te mohio ko te marama kei te 4.46 piriona tau te iti rawa.

Ko te hiranga o tenei rangahau kei tua atu i te paakiki. Ma te mohio ki te tau me te hanganga o te marama, he tino mohio ki te hitori o to tatou punaha solar me to tatou waahi ki te ao. Ko te awe o te marama e whakapumau ana i te tuaka hurihuri o Papa, ka puta mai nga ahuatanga penei i te tai me te ra 24-haora. Ki te kore te marama, ka tino rere ke te ora i runga i te whenua. Ko tenei maaramatanga hou mo te tau o te marama ka whai waahi ki te whainga whanui kia maarama ki te toenga ngawari me te honohono o to tatou punaha taiao.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: E hia nga tau o te marama?

A: I runga i nga rangahau o mua tata nei, e whakaponohia ana he 4.46 piriona tau te marama, e 40 miriona tau te pakeke ake i te whakaaro o mua.

P: He aha te take i kii ai nga kaiputaiao he pakeke ake te marama?

A: I whakahaerehia e nga kaiputaiao he tātaritanga o nga tioata zircon i kitea i roto i nga tauira toka marama. Na roto i te tirotiro i nga hanganga ngota o enei tioata ma te whakamahi i te atom-probe tomography, i taea e nga kairangahau te whakatau i te tau o te marama me te tino tika.

P: He aha te mea nui o te tau o te marama?

A: Ma te mohio ki te tau o te marama ka awhina nga kaiputaiao ki te whakakotahi i te panga o te punaha solar moata me te mohio ki te paanga o te ao ki te hanganga o te Ao. I tua atu, ka whai waahi nui te awe o te marama ki te whakapumau i te tuaka hurihuri o te whenua me te pa atu ki nga ahuatanga penei i te tai.

P: I pehea te whai hua o nga tioata zircon ki te whakatau i te tau o te marama?

A: Ko nga tioata Zircon, i kitea i runga i te whenua me te marama, ka taea e nga kaiputaiao te whakamahi i nga tikanga teiti irirangi hei whakatau i to ratau tau. Ma te wetewete i te maha o nga ngota i mate i te pirau radioactive, ka taea e nga kairangahau te whakatau i te tau iti rawa o te marama.