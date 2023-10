Ko te Poka Pango Nui i To Tatou tupuni: E Miro ana i te tere Mīharo

Whiriwhiria tetahi mea tiretiera i roto i te whanuitanga nui o te Ao, a tera pea kei a ia te kaha ki te miro. Mai i nga asteroids e takahuri ana i te pito ki nga aorangi me nga marama e huri haere ana i runga i o ratou toki, tae noa ki nga kohao pango e whakaatu ana i tenei ahuatanga whakamiharo. He mea whakamiharo, he nui te reiti e taea ai e enei taonga te huri, e whakaatu ana i te tirohanga whakamiharo ki te papanga o te ao.

Mo nga tinana tiretiera penei i to tatou kainga, Papa, ko te reiti morahi o te hurihanga ka whakatauhia e tona kaha o te mata. Ahakoa e kumea ana tatou e te kaha o te kaha ki te pokapū o to tatou aorangi, ko te hurihanga o te Ao ka puta he pana whaka-waho e kiia nei ko te topana centrifugal. Ahakoa he iti, ko tenei kaha potakataka he iti ake te taumaha o te equator ki nga pou. Inaa, na to tatou ra 24-haora, ko te rereketanga o te taumaha i waenga i te equator me nga pou kei te 0.3% noa iho.

Heoi, ko Saturn, me tona tere 10-haora ra, he tino rerekee, me te rereketanga o te taumaha i waenga i tona equator me nga pou ka eke ki te 19%. Na tenei rereketanga ka pupuhi te tinana hau o Saturn ki tona equator. Inaianei, whakaarohia he aorangi whakapae e huri tere ana ka piki te rereketanga o te taumaha ki te 100%. I taua wa, ka taurite te kumete o te ao me te kaha potakataka i tona equator. Ko te pikinga ake o te tere hurihuri ka puta he hua kino - ka pakaru noa te ao. Ahakoa te ahua ka eke te aorangi ki tona waahi pakaru i te iti o te tere hurihuri, ko tenei ahuatanga whakapae e whakaatu ana i te ariā o te reiti teitei o te hurihanga.

Ko nga kohao pango, nga hinonga aorangi whakahihiri, kei a raatau ake ahuatanga motuhake. Kaore i rite ki nga mea karekau me nga papa-a-tinana, ko nga kohao pango kei roto i nga whakakorikori o te waahi me te waa, na te kaha o te kaha. Ko te pae o te takahanga, te rohe i tua atu e kore tetahi mea e mawhiti i te kapo o te kohao pango, karekau e tohu he mata tinana. Heoi, ahakoa kohao pango he nui te tere o te hurihanga. Ahakoa kaore e pa ana ki te hurihuri o nga rawa, ko te hurihanga o te poka pango e kiia ana na te kopikopiko o te waahi. Ko tenei ahuatanga, e mohiotia ana ko te toia anga, ka huri te mokowhiti kia rite ki nga tinana tiretiera, penei i te Papa, te hurihuri.

Ko te whakatau i te tere hurihuri o te poka pango he mahi uaua. I roto i te rangahau tata nei, i aro nga kaiputaiao ki te poka pango nui o to tatou tupuni ma te tātari i nga kitenga reo irirangi me te hihi-a-rorohiko o tona rohe. Ko te kaha kaha o te kohao pango ka whakakorikori i te hiranga o te marama e tukuna ana e nga mea tata, e whakaatu ana i nga whakaaro nui. Ma te ata ako i te kaha o te marama ki nga roangaru rereke, ka whakatauhia e te roopu rangahau te hurihuri o te poka pango. He mea whakamiharo, i kitea e o raatau kitenga ko te tawhā miro o te poka pango, e kiia ana ko “a,” kei waenganui i te awhe whakamihiharo o te 0.84 me te 0.96. Ko te tikanga ko te kohao pango tino nui o to tatou tupuni kei te huri haere i runga i te tere whakamiharo, e tata ana ki te tere o te hurihanga. He mea whakamiharo, he nui ake tana miro ki tera o te poka pango i M87, e whakanui ana i te tawhā miro i waenga i te 0.89 me te 0.91.

Ko tenei rangahau pakaru whenua he whakamarama hou mo te ahua pohehe o nga rua pango me o raatau ahuatanga hurihuri. Ko nga kitenga e kii ana ki te torotoro haere ki nga mea ngaro o te ao, e hura ana i nga tirohanga whakahihiri ki nga mahi taketake o te waahi me te waa.

-

FAQ

P: He aha te reiti morahi o te hurihanga mo nga mea tiretiera?

A: He rereke te tere o te hurihanga i runga i te mea tiretiera. Mo nga mea penei i a Papa, ka awehia te reiti teitei e te kaha o te mata, engari mo nga kohao pango, ka whakatauhia e te kopikopiko o te mokowā.

P: He pëhea te pänga o te hurihanga ki te taumaha o tëtahi mea i runga i te whenua?

A: Ko te hurihanga o te whenua ka puta te pana ki waho e mohiotia ana ko te toi pongaponga, ka iti ake te taumaha i te equator ki te rite ki nga pou.

P: Ka taea e te aorangi te huri tere ka rere wehe?

A: Ae, mena ka huri te aorangi i runga i te tere tino nui, ka whakatauritehia e te topana potakataka i tona equator te tohanga o te ao, ka pakaru.

Q: He aha te whakatau i te hurihanga o nga rua pango?

A: Ahakoa ko te hurihanga o nga mea kiko e peia ana e te hurihuri o te papatipu tinana, ka huri nga kohao pango na te kopikopiko o te mokowhiti na te nui o te taumaha.

P: I pehea te whakatau tata i te hurihuri o te poka pango nui o to tatou tupuni?

A: I tātarihia e nga kaiputaiao nga kitenga reo irirangi me te hihi-X o te waahi a tawhio noa o te kohao pango, me te ako i te korikoritanga o te hihinga marama e tukuna ana e nga mea tata ki te whakatau tata i tona miro.