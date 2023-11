Ko nga Whakakitenga Taonga Hou e whakaatu ana i te Hekenga o Ekgmowechashala, he Primate-rite ki te Lemur.

Ko nga kitenga parapara i mua tata nei kua whakamarama i nga tauira hekenga me te hitori o te kukuwhatanga o Ekgmowechashala, he primate rite te remu i nohoia i Amerika ki te Raki. Ko nga parapara e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te ao i noho mai i nga miriona tau ki muri, me te tuku korero whakamiharo mo te urutau me te oranga.

Kua whakatauhia e nga kaiputaiao ko Ekgmowechashala, e whakamaoritia ana ki te "tangata ngeru iti" i Sioux, i heke mai i Haina ki Amerika Te Tai Tokerau ma te piriti whenua Bering. Ka whakatauhia e tenei kitenga tetahi mea ngaro roa i roto i te koiora me te whakaatu i te hononga i waenga i nga primates i nga waahi rereke o te ao.

Ko te korero mo nga primates i Amerika Te Tai Tokerau he korero whakamiharo. E ai ki nga rekoata matawaenga he maha nga momo primate i tipu ki te whenua e kiia nei ko Amerika me Kanata inaianei. I tae tuatahi mai enei primates ki Amerika Te Taitokerau mai i Awherika, ka whakawhiti pea i te Moana Atalaniana ma runga i nga raiti otaota. Ko te wa o te Eocene, e tohuhia ana e te wera wera me nga whenua puhoi, he waahi pai mo enei primates.

Heoi, kaore tenei pararaiha tuatahi i mau mo ake tonu atu. Ko tetahi huihuinga nui o te huringa o te rangi e kiia nei ko te Grande Coupure i puta tata ki te 34 miriona tau ki muri, na te mate o te papatipu i tino pa ki nga primates. Ko te huarere ohorere o te rangi makariri me te ngaronga o nga wao ngahere he tino wero mo enei mea ora.

He mea whakamiharo, i kitea nga parapara o Ekgmowechashala i etahi miriona tau i muri i te ngaronga papatipu. I puta ake te patai he aha tenei momo primate i ora ai, ko etahi kaore i ora. Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o Kansas he whakautu mo tenei enigma.

Ka whakatauritea e nga kairangahau nga molar o runga o nga parapara Hainamana e rite ana ki a Ekgmowechashala, e mohiotia ana ko Palaeohodite, me nga parapara o Amerika Te Tai Tokerau. I kitea e te tātaritanga he tino rite, e whakau ana i te whanaungatanga tata. E ai ki tenei kitenga, ehara a Ekgmowechashala i te rei, he morehu ranei o nga primate o mua i Amerika Te Tai Tokerau engari he momo manene i tipu i Ahia, ka heke ki Amerika Te Tai Tokerau ma te piriti whenua Bering.

I roto i te kaupapa nui o te kukuwhatanga, he poto te noho a Ekgmowechashala ki Amerika Te Tai Tokerau. He maha nga miriona tau i puta mai ai nga momo i muri mai i etahi atu primates, ka ngaro noa i muri mai. Ko tenei ahuatanga, e mohiotia ana ko "Lazarus taxon," e whakaatu ana i te ahua o te ora me te huri haere tonu o nga puunaha rauwiringa kaiao.

Ko te rangahau o te hekenga me te oranga o Ekgmowechashala i runga i nga ahuatanga o nga huringa taiao e tuku akoranga nui ana mo te maarama ki te urutau me te tipu o nga rauropi i roto i nga ahuatanga rereke. I roto i te wa o te huringa o te rangi me te tiaki momo, ka pa ana enei kitenga ki nga wero e pa ana ki nga rauropi o naianei, tae atu ki te tangata.

FAQ:

Q: He aha te piriti whenua Bering?

A: Ko te piriti whenua Bering he papa whenua e hono ana ki a Alaska me Siberia o naianei i nga wa o te hukapapa i te wa e heke ana te taumata o te moana.

P: He aha te taake a Raharuhi?

A: Ko te taake a Raharuhi e tohu ana mo tetahi momo ka puta ano i roto i te rekoata parapara i muri roa i te whakapono kua ngaro.

Q: Nonahea a Ekgmowechashala i heke ki Amerika Te Tai Tokerau?

A: I heke a Ekgmowechashala ki Amerika Te Tai Tokerau tata ki te 30 miriona tau ki muri.

P: I pehea te taenga mai o nga primates ki Amerika Te Tai Tokerau mai i Awherika?

A: E kii ana nga kaiputaiao i whakawhiti nga kuia o Awherika i te Moana Atalaniki ma runga i nga raiti otaota.

Rauemi:

– [Hono ki te Whare Wananga o Kansas](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

– Journal of Human Evolution.