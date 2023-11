Nga Whakaaro Hou mo te Takenga mai me te Putanga o te Ao

Ko te mea ngaro i muri mai i te takenga mai me te whanaketanga o to tatou ao whanui i mau tonu i nga kaiputaiao me nga philosopho. Inaianei, he kaupapa pakaru whenua e kiia nei ko te whaihanga FLAMINGO e whai ana ki te whakamarama i enei patai matua ma te whakamahi i nga whaihanga rorohiko matatau.

Ko enei whaihanga, i whakahaerehia i runga i te rorohiko kaha i te whare DiRAC i te UK, ka whai waahi ahurei ki a maatau ki te torotoro i nga hononga matatini o nga momo waahanga o te ao. Mai i nga mea noa, e karapoti ana i nga whetu, nga tupuni, me nga mea katoa e taea ana e tatou; ki te matū pouri, te matū enigmatic te kawenga mō ngā tōpana tōpapa ngaro; me te kaha pouri, te kaha e kore e mohiotia e turaki ana i te toronga tere o te ao – kare a FLAMINGO e waiho he kohatu.

Ko te mea nui rawa atu i roto i enei whaihanga he 300 piriona matūriki, e tohu ana ia i te papatipu o tetahi tupuni iti, e noho ana i te mokowā putorino nui e 10 piriona tau marama. Hei whakatutuki i tenei wero rorohiko nui, i whakawhanakehia e nga kaitirotiro arorangi te waehere SWIFT, e toha pai ana nga mahi nui puta noa i te 30 mano PTM.

Ahakoa ko te FLAMINGO e mau ana ki te oati ki te tuku whakautu ki nga patai hohonu e pa ana ki o tatou takenga mai, ko ana kitenga tuatahi he mea whakamiharo. Kua whakaputahia nga pepa puiao e whakaatu ana i nga tikanga o te whaihanga, te whakaaturanga, me nga hua motuhake, me tetahi pepa e korero ana mo te awangawanga "sigma 8".

I puta mai tenei raruraru i te tātaritanga o te ngaruiti ngaruiti papamuri iraruke, he toenga ngoikore o te Big Bang, e kii ana kia nui ake te korero o te kopiri o te matū o te ao i te kitea. Na roto i te whakauru i te whānuitanga o nga taurangi, i tumanako nga kairangahau ki te whakatau i tenei rereketanga me te tuku whakaaro nui ki te tauira o te mea pouri makariri.

Ahakoa kare tonu te whakaotinga o te taumahatanga, kua hurahia e nga whaihanga FLAMINGO tetahi korero tino nui: ko te hiahia ki te whakauru i nga mea noa, i te taha o nga mea pouri, mo nga matapae tika ake. Ahakoa ko te mea whakamutunga e kaha ana i nga tauwhitinga aapapa, ko te noho mai o nga mea noa, me ona taapiri taapiri penei i te pehanga iraruke me nga hau galactic, e kore e warewarehia. Ko tana koha ka taea te whakawhiti i te waahi i waenga i nga tauira me nga tirohanga.

Ko te whakauru i nga mea noa ki roto i nga whaihanga ka nui ake nga uauatanga na te uaua o ana taunekeneke. Heoi ano, kua whakamahia e te roopu FLAMINGO nga tikanga ako miihini hei whakatika i nga paanga o nga hau galactic. Ma te whakatairite i nga matapae mai i nga momo whakatairite me nga raraunga o te ao, kua whai waahi nui ratou ki te tino mohio ki te hanganga me te hanganga o te ao.

Ahakoa ko nga raraunga FLAMINGO kaore ano kia watea ki te maataki na te nui o te rahi, kare e kore he hohonu rawa nga paanga o te kaupapa mo to maatau mohiotanga ki te ao. I a tatou e haere tonu ana ki te torotoro haere i te takenga mai me te whanaketanga o to tatou ao, ka tu a FLAMINGO hei tohu mo ta tatou whai tonu i te matauranga me nga kaha whakamiharo o te arorangi rorohiko hou.

FAQ

Q: He aha te FLAMINGO?



He kaupapa a FLAMINGO e whai ana i nga whaihanga rorohiko e whai ana ki te wetewete i nga mea ngaro o te takenga me te hanganga o te ao. Ka whakamahia e ia nga hangarau hou me nga algorithm matatau ki te whakatauira i te kukuwhatanga o nga momo waahanga o te ao.

P: He aha nga waahanga nui i akohia i roto i nga whaihanga FLAMINGO?



Ka tirohia e nga whaihanga FLAMINGO te whanonga me nga taunekeneke o te matū noa (pērā i ngā whetū me ngā tupuni), te matū pouri (te haepapa mō ngā pānga tōtōtō), me te pūngao pouri (te akiaki i te toronga o te ao).

Q: He aha te hiranga o te raruraru "sigma 8" i korerohia i roto i tetahi o nga pepa?



Ko te riipene "sigma 8" e pa ana ki te rereketanga i waenga i te kopiri o te matū e tohuhia ana e te tauira maata pouri makariri me nga mea e kitea ana i te ao. Ko te whakatau i tenei raruraru he mea nui hei whakamana i to maatau mohiotanga o naianei mo te kukuwhatanga o te ao.

P: He aha te mea he mea nui te whakauru o nga mea noa ki roto i nga whaihanga?



Ahakoa ko te mea pouri te tikanga e whakahaere ana i nga tauwhitinga aapapa, ko te matū noa ka whai waahi mai i etahi atu topana penei i te pehanga iraruke me te hau galactic. Ko te whakauru i nga mea noa he mea nui kia tika te matapae i nga rereke i waenga i nga tauira aria me nga raraunga tirohanga.

P: I pehea nga kairangahau ki te whakatika i nga uauatanga o nga pahekoheko noa i roto i nga whaihanga?



I whakamahia e te roopu FLAMINGO nga tikanga ako miihini ki te whakatika i nga paanga o nga hau tupuni. He maha nga whakatairite me nga tawhā rereke i whakatauritea ki nga tirohanga o te ao, e tika ana nga matapae me te hohonutanga o te maarama ki te hanganga o te ao.

P: Kei te waatea nga raraunga whaihanga FLAMINGO ki te marea?



I tenei wa, ko nga raraunga FLAMINGO kaore i te waatea ki te iwi na te nui o te rahi. Heoi, ka taea e nga tangata whai paanga te whakapiri atu ki te kaituhi e tika ana mo etahi atu patai.