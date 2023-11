Te Ao Tauhou o WASP-17 b: Te hura i nga Kapua Quartz Tino

I roto i te ao nui o exoplanets, WASP-17 b e tu mai ana hei ao tauhou. I kitea i te tau 2009, a, tata ki te 1320 tau-marama te tawhiti atu i te Ao, kei te pupuri i tenei hau nui etahi ahuatanga whakamiharo e rere ke ana i to maatau punaha solar. He 1.9 whakarea te rahi o Jupiter me te papatipu 0.78 noa iho i to Jupiter, ka kiia ko WASP-17 b tetahi o nga aorangi "puffiest" e mohiotia ana.

Ko te mea tino wehe i a WASP-17 b ko tona tata ki tona whetu matua me tona whakarōpūtanga hei "Huipita wera." Ko te whakaoti i te amionga i roto noa i te 3.7 ra o te whenua, ka noho tata te WASP-17 b ki tona whetu. Ko tenei tata tata e kore noa e arai atu ki te iraruke kaha engari ka maukati te ao, ka anga tonu tetahi taha ki te whetu, ko tetahi taha e tohu ana ki te waahi.

Na te tata o te aorangi ki tana whetu, ka piki tona mahana ki te 1550 Kelvin, ki te 1280 nga nekehanga Celsius ranei i te taha o te awatea. Ko enei pāmahana kaore pea i te tino kaha ki etahi atu aorangi, penei i te WASP-76 b, ka eke ki te wera o te mata ki te 2400 nga nekehanga Celsius, engari ka puta ake he ahuatanga whakamiharo.

Ko te James Webb Space Telescope (JWST), te karu mokowhiti tino matatau rawa atu i whakarewahia, no tata nei i kitea he waahi whenua mo WASP-17 b. Ma te whakamahi i tana taputapu Mid-Infrared (IRI), ka kitea e te JWST nga matūriki silica (SiO2) parakore, te quartz ranei, i roto i te hau o te exoplanet. Koinei te wa tuatahi ka kitea te kiripaka huri noa i tetahi aorangi.

Ko nga kitenga o mua mo nga hau o te aorangi kua kitea nga silicates te konupora, penei i te olivine me te pyroxene, engari kaore ano kia kitea te kiripaka parakore tae noa ki tenei wa. E ai ki nga kitenga ko te kiripaka i kitea i roto i te hau o WASP-17 b ko nga poraka hanga mo nga kakano nui o te silicates ka kitea i runga i nga exoplanets me nga papaka parauri.

He mea nui te tirotiro i te hanganga o nga kapua exoplanet kia mohio ai koe ki nga ahuatanga katoa me nga tikanga hanga. Ko te noho o te kiripaka ki roto i te hau e tohu ana i te raarangi o te taiao o nga rawa rereke, me te whakaatu i nga tirohanga mo te ahua o te ao.

Ahakoa he maha tonu nga korero mo nga kapua kiripaka i runga i te WASP-17 b, ka whakapae nga kaiputaiao kei te noho tonu ratou ma te raina mutunga, te rohe i waenga i te ao me te po o te ao. Ko te nui o te quartz kei te kore e tino mohio, engari e marama ana kei te miharo tonu a WASP-17 b ki a tatou me ona ahuatanga o te ao.

FAQ

He aha te WASP-17 b he aorangi kee?

Ko te WASP-17 b e kiia ana he exoplanet kee na te mea he tino rerekee nga ahuatanga ka whakaritea ki nga aorangi o to tatou punaha solar. He nui hau nui atu i a Jupiter engari he iti ake te papatipu, ka tino "pupuhi." I tua atu, ko te tata ki tana whetu matua me te hurihanga o te taima e maukati ana ka whai waahi ki te ahua ke.

He aha te hiranga o te kite i nga kapua kiripaka huri noa i te WASP-17 b?

He mea nui te kitenga o nga kapua kiripaka i roto i te hau o WASP-17 b na te mea he maarama ki nga ahuatanga katoa o te ao me te whakakotahitanga o nga rawa rereke hei hanga i tona taiao. Ko tenei kitenga ka awhina i nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki nga exoplanets me o raatau mahi hanga.

I pehea te mahi a James Webb Space Telescope i tenei kitenga?

I tirotirohia e te James Webb Space Telescope te WASP-17 b mo te tekau haora ma te whakamahi i tana Taonga Waa-Wairangi (IRI). Na roto i te ine i te paanga o te haere i roto i te hau o te aorangi ki runga i te maramatanga whetu, ka kitea e te telescope he tohu ahurei ka taea anake te whakamarama ma te noho o nga kapua quartz i te hau.

He aha te mea nui te tata o WASP-17 b ki tana whetu?

Ko te tata o WASP-17 b ki tana whetū ka puta he iraruke kaha me te wera nui i te taha o te ra. Ko enei ahuatanga ka puta ake nga ahuatanga whakamiharo me te whai waahi ki te ahua ke o te exoplanet. Ma te mohio ki nga paanga o te tata whetu ka awhina nga kaiputaiao ki te mohio ki te rereketanga o nga punaha exoplanetary.