Nga Maramatanga mo nga Aorangi me nga Titonga o nga Aorangi Papaka i Whakakitea e James Webb Space Telescope

He rangahau tata nei i aratakihia e te roopu kaitirotiro arorangi o te ao i whakamahi i te James Webb Space Telescope (JWST) ki te mataki me te ako i nga aorangi papaka e toru i te Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, me Quaoar. I whakahaeretia nga tirohanga ma te whakamahi i te Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) a kua homai he tirohanga hou ki te orbit me te titonga o enei mea tawhiti.

Ko te Kuiper Belt he rohe kei te pito o to tatou punaha solar e nohoia ana e nga taonga. He puna o nga kitenga putaiao, a, he mahi nui ki te mohio ki te hitori o to tatou punaha solar. Ko te ahua o nga mea a Kuiper Belt (KBO), e mohiotia ana ko Trans-Neptunian Objects (TNOs), he korero tino nui mo nga ia au i hanga ai te punaha solar me te tohu mo te hihiko o nga hekenga o te ao.

Ko te rangahau i aratakina e Joshua Emery mai i te Whare Wananga o Arizona ki te Raki, i whakaatu ko nga aorangi papaka e toru o te Kuiper Belt e whakaatu ana i nga tito me nga ahuatanga orbital. I kitea e nga tirohanga te noho mai o nga waiwaro marama me nga ngota rauropi matatini e whakaponohia ana na te whakamahana mewaro.

Ko nga mahi o mua e kii ana ko enei aorangi papaka he hukapapa kei runga i o ratau mata he rite ki etahi atu tinana Trans-Neptunian pera i a Pluto me Eris. Heoi ano, ko nga orbito motuhake o Sedna, Gonggong, me Quaoar i whakaara ake nga patai mo te noho mai o enei rorirori na te rerekee o nga tikanga o te pāmahana me nga taiao whakamaarama i a raatau.

Ma te whakamahi i te taputapu NIRSpec a Webb, ka tirohia e te roopu nga aorangi papaka katoa e toru i roto i te awhiowhio tata-infrared. I puta mai i te tuwhatanga i whakaatu te nui o te ewaro (C2H6) ki nga tinana e toru, me te Sedna e whakaatu ana i nga taumata teitei. I kitea ano te Acetylene (C2H2) me te ethylene (C2H4) i runga i a Sedna. Ko enei ngota ngota he hua raratanga tika o te mewaro. Ko nga rereketanga o te nui o enei ngota ngota e pa ana ki nga rereketanga o te pāmahana me nga taiao irarangi e pa ana ki nga aorangi papaka.

Ko enei tirohanga hou e whakaratohia ana e nga tirohanga a JWST ka whai waahi ki to maatau mohio ki te Kuiper Belt me ​​te hihiri o te punaha solar o waho. Ma te ako i te hanganga me nga orite o enei taonga tawhiti, ka taea e nga kaiputaiao te hura tonu i nga hitori me te whanaketanga o to tatou takiwa aahua.

Nga wehewehe:

– Kuiper Belt: He rohe kei te pito o to tatou punaha solar i tua atu i te orbit o Neptune he maha nga mea hukapapa.

– Nga Taonga Trans-Neptunian (TNOs): Ko nga mea e huri haere ana i tua atu i te orbit o Neptune i nga taha o waho o te punaha solar.

– James Webb Space Telescope (JWST): He telescope mokowhiti i whakarewahia e NASA i hangaia hei mataki i te ao i roto i te rama infrared.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): He taputapu i runga i te JWST e ine ana i te kaha o te marama i roto i te awhe tata-infrared.

– Nga aorangi papaka: Ko nga tinana tiretiera e kopikopiko ana i te Ra, ehara i te marama, he tata porowhita te ahua engari kaore ano kia whakaatea o ratou awhiowhio i etahi atu otaota.

– Te rara o te methane: Ko te tukanga e puta ai nga ngota ngota methane ki te iraruke, ka puta mai he hanganga o etahi atu ngota ngota.

Rauemi:

– Emery, JP et al. (2023) “Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar” (Icarus)

– NASA – James Webb Space Telescope Mission