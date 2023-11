Ko te Teihana Mokowhiti o te Ao e whakatata atu ana ki te 25 Tau o te Hiranga Orbital

I roto i nga tau 25 kua pahure ake nei, kua whai waahi nui te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te torotoro mokowhiti. I te wa e tata ana te ISS ki tana taumata hauwha rautau, he pai ki te whakaaro ki nga takoha nui i mahia e ia ki te rangahau putaiao me nga akoranga i akohia mai e ia mo te noho me te mahi i roto i te kaha kore.

Mai i tona timatanga, kua noho te ISS hei kainga mo nga kaitirotiro rererangi mai i nga iwi maha, a, kua whakahaeretia e ia nga whakamatautau whakamohio whenua e torotoro ana i nga paanga o te kore taumaha, iraruke, me era atu ahuatanga o waho o te whenua ki nga rauropi ora. Kua whakahaerehia ano e nga kaiputaiao nga rangahau mo nga kaupapa mai i nga mea pouri me nga hihi o te rangi ki nga papa ozone o Papa. Ko nga matauranga i puta mai i enei whakamatautau he mea tino nui ki te para i te huarahi mo nga mahi mokowhiti mo te wa roa ki te marama, ki Mars, ki tua atu.

Ahakoa ana angitu, ko te ISS kei te kore he wero. Kua neke kee te waka mokowhiti i tana roanga mahi i whakamaheretia e te tekau tau, a kei te kaha haere te maha o nga take, tae atu ki te rere o te hau me te rahunga o te pana. Ko nga ahuatanga kino o te waahi ka kaha ake enei raruraru, me nga wiri na te tauranga waka mokowhiti me nga nekehanga o nga kaihopu ka tere te kino.

I runga i enei raruraru, kua whakatauhia e te NASA te whakatau uaua ki te whakamutu i te ISS me te whakakore i te ISS ki roto i te Moana-nui-a-Kiwa i mua i te tau 2031. Heoi, ka whakapumau te tari mokowhiti ki a tatou he iti noa nga raru e pa ana ki tana hekenga, me nga otaota ka tatari noho ki te papa o te moana kaore he paanga nui mo te wa roa.

I a matou e poroporoaki ana ki te ISS, he mea noa te patai mena he tika te haumi £120 piriona. E tohe ana nga kaiwawao he pai ake te tohatoha o nga putea ki nga kaupapa rereke, penei i te Superconducting Super Collider. Na te whakakorenga o te putea mo tenei tukinga ka taea e Uropi te hanga i te Large Hadron Collider, he nui te ahunga whakamua putaiao.

Heoi, kei te marama tonu te heke mai o nga teihana mokowhiti. Ko nga whenua penei i te United States, Europe, Japan, Canada, me Inia kei te kaha ki te whakawhanake i o raatau ake taiwhanga hurihuri. Ko Haina, kua oti kee te whakatu i tana teihana kaihopu tuturu, a Tiangong. Ko te United States, ma te mahi tahi me etahi atu iwi, e whakaaro ana ki te hanga i tetahi waahanga iti ake o te ISS e kiia nei ko Gateway ka huri i te marama. Ko nga kamupene motuhake pera i a Axiom kei te uru ano ki te maakete torotoro mokowhiti, e whai ana ki te whakawhānui i te ISS me te whakarewa i o raatau ake teihana mokowhiti. Ko enei mahi e whakaatu ana ka tipu haere tonu te torotoro mokowhiti me te whai waahi o nga kawanatanga me nga kaipakihi.

FAQ:

P: Kua whakatutukihia e te ISS tetahi kaupapa nui i tona oranga?

A: Tino. Kua whakaratohia e te ISS nga whakaaro nui ki te noho me te mahi i roto i te kaha kore, he mea tino nui mo nga miihana mokowhiti kei te heke mai.

P: I pai ake pea nga putea i whakamahia mo te ISS ki etahi atu waahi?

A: He tohenga mo te whakahoki ano i te haumi ki etahi kaupapa rereke penei i te Superconducting Super Collider, tera pea ka puta he kitenga nui.

Q: He aha te whakakapi i te ISS?

A: Ko nga whenua penei i te United States, Europe, me Haina he mahere ki te whakawhanake i o raatau ake teihana mokowhiti, i te wa e uru ana nga kamupene motuhake ki te ahumahi me o raatau ake kaupapa teihana mokowhiti.

Q: Me pehea e whai waahi ai nga kamupene motuhake ki te torotoro mokowhiti?

A: Ko nga kamupene motuhake penei i a Axiom kei te whakawhānui ake i te ISS me te hanga i o raatau ake teihana mokowhiti, ka werohia nga tirohanga hou me te whakataetae ki te waahi o te torotoro mokowhiti.