Te Mahi o nga Miihana Maama me te Paanga ki te Whakahoutanga

Ka tirotirohia e tenei tuhinga te kaupapa o te 'poraka kaituhi' i roto i te horopaki o nga tohunga auaha, me te whakamahi ki nga waahanga pūtaiao me te hangarau. E whakaatu ana i te hiranga o te whai i te kaupapa marama me te maarama ki te paanga o te mahi a te tangata ki te hinga i nga wero me te pupuri i te hihiri.

Ka timata te tuhinga nei ma te matapaki i nga mahi a te kaitirotiro whetu o Tenemaka a Tycho Brahe, nana i whakapau tona oranga ki te whakariterite i nga nekehanga o nga aorangi me te mapi i nga waahi o nga whetu. Ahakoa te ahua o te mahi a Brahe he ahua mokemoke me te ao noa, i whakatakoto te turanga mo te ahu whakamua nui i roto i te ahupūngao me te miihini. E whakamaramatia ana ko te nuinga o te wahanga tuatahi o nga whanaketanga putaiao me te hangarau ka uru ki te kohi raraunga me te tātari, he maha nga wa ka hoha, ka hoha.

Hei karo i te hoha me te pupuri i te hihiko, e kii ana te tuhinga kia tino marama ki nga whainga me nga paanga o nga mahi e mahia ana. E kii ana i te Indian Space Research Organization (ISRO) hei tauira mo te whakahaere me te tino miihana. Ko te arotahi a ISRO ki te whakaoti i nga wero o ia ra, penei i te matapae i te ua me te ako i nga tauira huarere, i ahu whakamua nui me nga tono mahi.

Ko te tuhinga e whakanui ana ko te paanga ka puta he paanga, ko te tikanga ka taea e nga whakatutukitanga iti te akiaki i nga mahi hou. He tauira o te whakaatu i nga kitenga i nga huihuinga putaiao me te whakamihi mai i nga hoa hei whakakoi mo nga kairangahau rangatahi.

Ka mutu te tuhinga me tetahi tauira whaiaro mo te whanaketanga o te karetao HomoSEP mo te horoi miihini o nga taika septic me nga poka waipara. Ka whakamāramahia e te kaituhi he pehea te mahi tahi me nga kaimahi horoi me nga haerenga ki te mara i whakaihiihi ai ki te whakawhanake i tetahi otinga hei whakakore i te hamuku a-ringa. Ko te angitu o te kaupapa me ona paanga ki te whakarereke i te oranga o te hunga i whai waahi ki te whakahihiri i te kaituhi me te roopu.

I roto i nga tuhinga a muri ake nei, ka whakaaro te kaituhi ki te matapaki i te mahi puta noa i nga rohe me te poipoi i te ahurea auaha i roto i nga whakahaere.

I te katoa, e whakaatu ana te tuhinga i te hiranga o te whai i te kaupapa marama me te mohio ki te paanga o te mahi a te tangata ki te wikitoria i nga wero me te pupuri i te hihiri i roto i nga waahanga pūtaiao me te hangarau.

Rauemi:

– Tuhinga na Ahorangi Prabhu Rajagopal, Kai-whakaakoranga, Center for Innovation (CFI), IIT Madras

– Ataata YouTube: “https://youtube.com/watch?v=Tmo6HLLVs4g&si=0SBZNdOuKEi40-XP”