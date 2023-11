Te Tirotiro i nga Ao Kanorau i tua atu: Ka Whakaatuhia e Hubble te Toka-Rahi Exoplanet

I kitea tata nei e te Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a NASA kua hurahia he paparangi iti toka ko LTT 1445Ac, kei roto i te kahui whetū Eridanus, tata ki te 22 tau marama te tawhiti atu i te Ao. Ko te mea i wehe ai tenei kitenga ko te whakapumautanga o te rahi o te ao ma te whakamahi i te Hubble Space Telescope, e whakaatu ana i nga kairangahau ki nga tino mohio ki nga ahuatanga o tenei ao tawhiti.

Ahakoa i whakatakotohia e TESS te turanga mo te tautuhi i te LTT 1445Ac i te tau 2022, kaore i ranea tana taumira mata mo te whakatau tika i te diameter o te ao. Ki te hinga i tenei herenga, ka huri te roopu o nga kaitoro arorangi ki te karu a Hubble mo te inenga tino tika. Ko o raatau kitenga, i whakaaetia i roto i te The Astronomical Journal, he whakamarama hou mo nga ahuatanga tinana o tenei aorangi.

I te wetewete i nga raraunga i kohia e te Hubble Telescope, ka whakatauhia e te roopu ko te LTT 1445Ac he 1.07 whakarea ake i to te Ao. Ma tenei ka whakapumau i tana hanganga toka me te whakaatu i nga ahuatanga o te taumaha ki to maatau aorangi. Heoi, i konei ka mutu nga ritenga. Ko te wera wera o te mata o te LTT 1445Ac, ka eke ki te 500°F (260°C), ka paopao i nga tumanako he waahi pai mo te oranga e mohio ana tatou.

Kaituhi matua a Emily Pass, he kaitirotiro arorangi mai i te Whare Taonga Arorangi | Ko Harvard & Smithsonian, i whakapuaki i te harikoa mo te kaha mo te torotoro haere. Ma te whakakotahi i te tātaritanga hikaka mai i a Hubble me te James Webb Space Telescope e haere ake nei, ka taea e nga kaiputaiao te ruku hohonu ki nga hau o nga aorangi whakawhiti penei i te LTT 1445Ac. Ko enei tirohanga a meake nei ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te kanorau o nga exoplanets e huri haere ana i nga whetu tawhiti.

Ma te whakanui i te hiranga o tenei kitenga, ka kii ano a Pass, "He mea nui ta matou inenga na te mea e kii mai ana tera pea he aorangi whenua tata tonu tenei. Kei te anga whakamua matou ki nga tirohanga whai muri ka taea e matou te mohio ake ki te rereketanga o nga aorangi huri noa i etahi atu whetu."

I a te Webb Space Telescope e hura tonu ana i nga kitenga hou, ko te rapu mo nga exoplanets nohoia ka noho tonu hei whainga nui mo te arorangi o Amerika i roto i te tekau tau e heke mai nei. Na te whakakotahitanga o nga karu atea penei i a Hubble, Webb, me te Habitable Worlds Observatory a meake nei, ka tata te tangata ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o nga ao tawhiti kei tua atu o to tatou punaha solar.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te exoplanet?

Ko te exoplanet e tohu ana ki tetahi aorangi kei waho o to tatou punaha solar ka huri i tetahi whetu i tua atu i te Ra.

2. He aha te kaupapa o TESS me Hubble telescopes i roto i te rangahau exoplanet?

I hoahoatia te Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ki te kimi i nga exoplanets ma te mataki i te atahanga rangitahi o nga whetu na nga aorangi e haere ana i mua i a ratou. Ko te Hubble Space Telescope, i tetahi atu taha, ka whakamahia ki te ako i nga ahuatanga me nga ahuatanga o nga exoplanets, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki o raatau rahi, hau, me etahi atu korero tino nui.

3. He aha te James Webb Space Telescope (JWST)?

Ko te James Webb Space Telescope (JWST) te kaiwhakakapi nui a NASA ki te Hubble Space Telescope. Ko te tumanako ka whakarewahia i te mutunga o te tau 2021, ka mataki i te ao i roto i te awhi infrared, e whakarato ana i nga kaha o mua mo te ako i nga hau o nga exoplanets me te ao tuatahi.