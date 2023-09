The New Human Story: Our Ancient Human Cousins

Kua roa nga kaiputaiao e whakapono ana ko Homo sapiens, me o tatou whakaaro uaua me o tatou kare-a-roto, ko nga tangata pono anake kua ora. Heoi, ko nga ahunga whakamua i roto i nga hangarau DNA kua huri i tenei whakaaro, e tohu ana ki te ao i tohatoha ai tatou i te ao ki etahi atu tangata o mua he rite ki a tatou. Ko nga Neanderthals, ko Denisovans, me nga momo "taupori wairua" etahi o o tatou whanaunga tangata tawhito e mohio ana tatou inaianei kei te taha o tatou.

Ko nga kitenga whaipara tangata me nga taunakitanga DNA kua whakaatu he uaua nga whanonga o enei hominins, he tata te taunekeneke o o tatou tupuna ki a ratou. I whakaponohia na nga tangata o mua i whakakapi i etahi atu roopu me te kore kahui, engari kua whakamatauhia e te DNA. Ma te wetewete i te DNA tawhito, kua kitea e nga kaiputaiao nga tohu maamaa o te whakawhitinga i waenga i nga Homo sapiens me nga Neanderthals me nga Denisovans. He taunakitanga ano mo etahi atu "taupori wairua" kua waiho to ratou tohu ira ki runga i a tatou, ahakoa kaore ano kia kitea o ratou parapara.

Ko nga taunekeneke i puta i muri tata mai i te wehenga atu o o tatou tupuna i Afirika, ka toro atu ki Uropi me etahi waahi o te Rawhiti me te Tonga o Ahia. Ahakoa nga rereketanga o te tinana, penei i nga ihu nui ake me nga peka poto o Neanderthals, kaore enei wehewehenga i noho hei arai i waenga i nga roopu. Engari, i kite o tatou tupuna i enei rereketanga he waahi mo te hononga, te pakiki, me te kukume.

Ko nga kitenga kua pakaru te whakaaro ko nga tangata o enei ra, otira ko nga uri o te pakeha, ko te tihi o te kukuwhatanga. Ko nga Neanderthal, hei tauira, ehara i te hunga poauau o te ana pohewa noa iho engari he mahi matatau ki te hopu, te tunu kai, te whakamahi taputapu, tae atu ki te mahi toi. Ko te whakapono o mua, he maha atu nga momo momo makimaki i tipu haere hei Homo sapiens, kua whakahengia hoki e nga taunakitanga ira me te whaipara tangata, he wero i nga korero o mua mo te kukuwhatanga o te tangata.

Hei whakatiki i te waahi i waenga i nga kitenga putaiao me te tirohanga a te iwi, ka hangaia e nga tohunga toi penei i a John Gurche nga tauira o te tangata tawhito mo nga whare taonga. Ko te whainga o enei tauira ki te whakaatu tika i te ahua o o tatou whanaunga tangata onamata, hei awhina i a tatou ki te tiro me te maioha ki te uaua o a tatou korero tangata.

