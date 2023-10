Te Whakakao Porohita o te Sahara: Nga tirohanga mo te Hurangi me te Marara Kararehe

Kua kitea e nga kaiputaiao huarere he wa o te Koraha Sahara te wa o te kaakaariki, he maha nga waahi otaota e kapi ana te whenua maroke. Ka puta enei wahanga kaakaariki tata ki ia 21,000 tau, ka kitea e te tini o nga awa, nga roto, me nga kararehe e whakawhirinaki ana ki te wai. Ko te Whare Wananga o Helsinki me te Whare Wananga o Bristol i arahi i te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Nature Communications.

E aro ana te rangahau ki te tirotiro i nga wahanga maku e pa ana ki te Sahara. Na te whakawhanake i tetahi tauira huarere hou i hangaia hei whakataurite i nga wa makuku o Awherika ki te Raki, i taea e nga kairangahau te whakamarama i nga take me te wa o enei huihuinga.

Ko nga huringa o te ahuarangi o Sahara e kiia ana na nga ahuatanga orbital o te whenua, ina koa ko te wiri i runga i tona tuaka. Ka pa atu tenei wiri ki nga rereketanga o te tau i roto i te tohatoha hiko o te ra me te kaha o nga ahuatanga penei i te Monsoon Awherika. Ko nga tauira huarere o mua kaore i tino hopu i te whānuitanga o nga wa makuku. Engari, ko te tauira hou i hangaia e te roopu rangahau he pai ake te maarama ki nga ahuatanga maku i te Sahara.

E ai ki te tauira ko nga wa makuku o Awherika ki te Raki i puta tata ki ia 21,000 tau i roto i nga tau 800,000 kua hipa. Ko nga raumati mahana i te Tuakoi ki te Raki ka kaha ake te kaha o te punaha Monsoon o Awherika ki te Hauauru, ka piki ake te ua i te Sahara. Ko tenei, ka whakatairanga i te tipu o nga tipu momo savannah puta noa i te rohe. I nga wa o te hukapapa, karekau e tupu te matomato i te mea ka kapi nga ahopae teitei ki te hukapapa, ka whakamatao i te hau me te pehi i nga hau.

Ko te mohio ki te ahua otaota o te Sahara ehara i te mea whakamiharo engari he mea nui ano hoki mo te whai i nga nekehanga o nga kararehe ki roto, ki waho o te rohe. Ko te Sahara te huarahi hei whakahaere i te mararatanga o nga momo i waenganui i te Raki me te Raro o Awherika ki roto, ki waho hoki o te whenua. Ko te rereketanga i waenga i nga wahanga makuku me nga wahanga maroke kua whai waahi nui ki te whanaketanga me te marara o nga momo ki Awherika.

Ma te whakatauira angitu i nga wa makuku o Awherika ki te Raki, ka taea e nga kairangahau te mohio pai ake mo nga tohatoha tangata me te whanaketanga o to tatou puninga i Awherika.

Rauemi:

– Nature Communications, whakaputaina rangahau rangahau.

– Edward Armstrong, kaiputaiao huarere i te Whare Wananga o Helsinki me te Whare Wananga o Bristol.