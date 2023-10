Boeing Starliner: Whakaritea mo te haerenga o mua ki te ISS

Kei te whakarite a NASA raua ko Boeing mo tetahi tohu nui mo te torotoro mokowhiti, i a raua e whakapau kaha ana ki te whakaoti i nga mahi whakamana me nga mahi whakamana mo te rere o mua o te waka mokowhiti a Boeing Starliner. Ma tenei miihana pakaru whenua ka haria nga kairangirangi ki te International Space Station (ISS) ka tohu i te miihana tuatahi a te Starliner.

I whakaritea tuatahi mo te whakarewatanga i te marama o Maehe, kua whakatauhia ko te whakarewatanga i te Paenga-whawha ka pai ake te whakauru i nga hurihanga o nga kaihopu me nga miihana whakahoki utanga i tenei puna. Ma tenei whakatikatika ka pai ake te whakakotahitanga o nga mahi whakahirahira mo te angitu o te misioni.

Ko Butch Wilmore raua ko Suni Williams nga kairangi rererangi kua tohua hei kaiurungi i te Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT). Ko o raatau tohungatanga me o raatau whakangungu ka whai waahi nui ki te angitu o tenei misioni.

Kei te kaha a Boeing ki te whakatutuki i nga whakaritenga haumaru me te mahi i nga mahi whakatikatika taputapu nui i roto i te whare hanga Starliner i NASA Kennedy. Ko tetahi o nga mea nui e arohia ana ko te tango, te whakatikatika ranei i te riipene P213, kua oti mo te dome o runga, a kei te haere tonu mo te dome o raro. Ka whakahaerehia e nga miihini nga aromatawai taipitopito hei whakarite i te toenga o te riipene he taumata morearea.

Hei wahanga o nga whakaritenga e haere tonu ana, kua whakaritea nga hoahoa hou mo nga parachute hei te mutunga o te tau. Ka whakauruhia e enei parachute nga whakarereketanga e whakakaha ana i nga raina whakatārewatanga o te tuanui matua me nga hononga hono-ngohengohe o te parachute me te parachute matua, na reira ka piki ake te haumarutanga katoa.

Hei whakapai ake i nga mahi mo te wa roa, kei te whakamahere a Boeing me NASA ki nga whakarereketanga ki nga punaha whakahaere waiariki kaha. Ko enei whakarereketanga i puta mai i te kitenga o tetahi take raiariki bypass valve i te timatanga o tenei tau. Kua mahia e nga kapa e rua nga mahi whakatika me te whakatakoto tikanga taapiri, penei i te horoi i nga punaha, te whakapai ake i nga waahanga, me nga mahi whakaheke, hei aukati i nga wero rite a meake nei.

I te tata ki te 98% o nga hua tohu kua oti kee, ko te katinga o nga toenga o nga hua tohu tohu i te timatanga o te tau 2022. He nui ano te ahunga whakamua i roto i nga waahi o te whakahaere a-ringa me te tarai i te punaha tātaritanga, te whakatutuki i nga whakaritenga nui mo te angitu o te misioni. .

I te wa e whakamatautauria ana te rorohiko rere CFT a te Boeing Starliner, ka haere tonu nga waahanga o te waka mokowhiti ki te mahi i mua i te rere, ka puta te hikaka mo tenei tohu nui i roto i te torotoro mokowhiti. Ko nga kairangi rererangi NASA i whiriwhiria mo te misioni CFT kei te whakangungu kaha i tenei wa, e mahi tahi ana me nga kapa, me te whai waahi ki nga momo whaihanga hei whakarite kia angitu te misioni mo nga ra waru ki te ISS.

Kia mau tonu ki nga korero hou mo te purongo a nga kaihopu arumoni whaimana me te purongo mo te kaupapa CFT, i te mea e rikarika ana matou ki te whakarewatanga o te Boeing Starliner me te upoko e whai ake nei mo te waka rererangi tangata.

Pātai Auau

Q: Ahea te ra whakarewanga mo te miihana tuatahi a Boeing Starliner ki te ISS?

A: Ko te ra whakarewanga i whakaritea i te Paenga-whawha, whai muri i te whakatau kia pai ake te ruruku ki nga hurihanga a nga kaihopu me nga miihana whakahoki uta uta i te puna.

P: Ko wai nga kaiwhakatere i kowhiria mo te Whakamatau Rererangi a Boeing Starliner Crew?

A: Ko Butch Wilmore raua ko Suni Williams nga kaiwhakatere rererangi ka eke ki runga mo te miihana tuatahi o te waka mokowhiti a Boeing Starliner.

Q: He aha nga whakarereketanga kei te mahia ki nga maataki punaha whakahaere wera a Starliner?

A: Kei te whakamaherehia nga whakarereketanga ki te whakapai ake i nga mahi mo te wa roa o nga punaha whakahaere waiariki kaha whai muri i te kitenga o te take o te riipene whakawhiti. Ko enei whakarerekētanga ko te horoi i te punaha, te whakahou i nga waahanga, me nga mahi whakaheke.

Q: Ahea e taea ai e tatou te tatari mo te whakamatautau whakaheke o te drogue whakahou me nga parachute matua?

A: Ko te whakamatautau whakaheke kua whakamaherehia mo te timatanga o te 2024 i runga i te waarangi tuku parachute o naianei.

Q: He aha te ahunga whakamua hou mo te tiwhikete o te waka mokowhiti Boeing Starliner?

A: Tata ki te 98% o nga hua tiwhikete e hiahiatia ana mo te whakamatautau rererangi kua oti, me te katinga o nga toenga tohu tohu ka tatari mo te tau e tu mai nei.