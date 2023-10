Ko te Marama Hou, Ko te Eclipse Hou: He Matakitaki i te Rangi

He kanikani tiretiera kua tata ki te tu i te rangi po, i te mea he ruruhi marama e whakanui ana i to tatou tirohanga i nga wiki e rua i muri mai i te haruru o te ra. I tenei marama, hei te 28 o Whiringa-a-nuku, ka hikoi te marama ki te taha raki o te marumaru o te whenua, ka hanga he whakaaturanga whakakitenga whakamiharo.

Ahakoa te rourou o te ra i tino miharo ai te hunga whakarongo me tana "mowhiti ahi," ka rere ke te tirohanga a te wahanga marama e haere ake nei. Ko te mea pouri, ka ngaro pea te hunga i kite i te haruru o te ra i te mea ka puta i te awatea i te wa kei raro te marama i te paerangi. I tenei wa, ko nga whenua o te Tai Rawhiti, tae atu ki a Kanata me New England, ka noho rangatira ki te kite i te pakarutanga o te haruru.

I te whitinga o te marama i te rangi o te ahiahi, ka kite pea nga kainoho o nga kawanatanga Maritime Canadian ki te umbra, te wahi pouri o roto o te atarangi o Papa, e paheke ana i te mata o te marama. Ka kite pea nga kaimakitaki kanohi koi i Niu Ingarani i te marumaru o te atarangi o te penumbra, te wahi mama o waho o te atarangi.

Hei hopu i te tirohanga pai o te rourou, maharahia ka whiti te marama i te wa e topa ana te ra, ka whakamarama te rangi o te ahiahi. Mo te ata marama o te marama, tatari kia pouri paku te rangi, kia piki ake te marama ki runga ake i te paerangi. Ka rongo a Newfoundland me Labrador i te whitinga-waenganui i te wa o te whitinga o te marama, ka whai waahi mo te tirohanga roa ake.

Anei te raarangi o nga huihuinga o te rourou (i te waa rohe):

– Ka uru te marama ki te penumbra: Kaore e kitea

– Ka uru te marama ki te umbra: Kaore e kitea

– Waenga o te rourou: 5:45 pm (EDT)

– Ka rau te marama: 5:52 pm (ADT)

– Ka wehe te marama i te penumbra: 6:26 pm (ADT)

I te wa o te rourou, ka huri haere te marama mai i te penumbra ki te umbra. Ko te penumbra, he pito ngoikore o waho o te atarangi o Papa, ka timata ki te whakaatu i te atarangi ngoikore ki te taha maui o te marama. Ka haere te wa, ka uru te mata o te marama ki roto i te umbra pouri, e tohu ana i te tiimatanga o te rourou wahanga. Ka taupokina e te umbra tetahi wahi iti noa iho o te diameter o te marama, ka tae ki te rua o Tycho.

Ka mutu te rourou i muri i te 77 meneti i te putanga o te marama i te umbra, ka waiho he maharatanga whakamihi mo te hunga waimarie ki te kite.

Pātai Auau (FAQ):

P: He aha te rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama i te wa e noho ana te whenua ki waenganui i te ra me te marama, ka whakamarumaru i te marama.

P: Ka kitea te rourou marama e haere ake nei ki te ao katoa?

A: Kao, ka tino kitea tenei rourou ki te Tai Rawhiti, me Kanata me New England te tirohanga pai.

P: E hia nga wa ka puta te rourou?

A: Ko te rourou o te ra me te marama ka puta takirua, me te rourou marama ka puta i nga wiki e rua i mua atu, i muri ranei i te whitinga o te ra.

P: Ahea te rourou marama e whai ake nei?

A: Ko te eclipse marama e whai ake nei he huihuinga penumbral i te Maehe 25th o te tau e whai ake nei, e pai ana ki Amerika Te Taitokerau me te Tonga.

Q: Me pehea e taea ai e au te hopu i te tirohanga pai o te rourou?

A: Tatari kia pouri te rangi, kia teitei ake te marama ki runga ake i te paerangi kia marama te pupuhi. Whakaarohia te whakamahi i nga karu karu, karu karu ranei mo te ata titiro.

I te haerenga o te marama ki te marumaru o te whenua, kia harikoa tatou ki nga mea whakamiharo o to tatou ao me te manaaki i nga wa poto o tenei poirangi tiretiera.