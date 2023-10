The Bonkers and Brilliant Fram Expedition: A Bold Scientific Adventure

Ko te haerenga a Fram, i aratakina e te kaihōpara Norewai a Fridtjof Nansen i te mutunga o te rau tau 1800, kei te noho tonu tetahi o nga haerenga putaiao tino whakamiharo me te maia o te hitori. Ko te whainga kia tae atu ki Te Taitokerau, he mahi kua kore e kitea e nga kaihōpara mo nga rau tau na te kino o nga ahuatanga o te Moana Arctic tio.

Kaore i rite ki te haerenga ki Te Tonga, me whakawhiti whenua, ka eke ki Te Taitokerau te tikanga o te whakatere i te moana e huri haere tonu ana, e tio ana. Ko nga rerenga tio he riri tonu, na te mea ka komihia nga kaipuke ka pakaru i te wa e huihui ana te hukapapa. Kare e taea e tetahi te kimi huarahi ki te hinga i tenei arai tae noa ki te pakarutanga o te kaipuke i te taha o Ruhia o te Arctic i kitea ai he au e rere ana mai i te taha Ruhia ki te taha o Kanata.

Na Nansen, me te kaihanga kaipuke Kotimana a Colin Archer, i hanga he kaipuke hurihuri e kiia nei ko te Fram ka taea te tu atu i te pehanga o te hukapapa. He rite te hanga o te kaipuke ki te peihana hua rakau, he porotaka te ahua me te urungi ka taea te tango. He mea hanga katoa ki te oki totoka, i hoahoatia kia pupuhi ki runga ina pehia e te hukapapa, kia maanu ki runga i te mata, ka haria atu e te au ki te Raki.

Ka haere nga kaihopu me nga taonga mo te rima tau te utu, ka tatari kia kawea e te hukapapa ki to ratou haerenga. Heoi, i muri i te kotahi tau me te hawhe, ka mohio ratou kua hee ratou i te huarahi me te kore e eke ki Te Raki. Ka whakatau a Nansen me tetahi hoa ki te hikoi ki te pou, engari na te neke o te hukapapa i kore ai e taea te ahu whakamua. I te mutunga, me tahuri ki muri ki te rapu huarahi ki te hoki ki te ao.

Ahakoa karekau i eke ki ta ratou whainga nui, he hurihanga te haerenga a Fram i tana huarahi me ana mahi putaiao. I kohia e nga kaimahi nga korero nui mo te hukapapa Arctic kaore i riro i tetahi atu mo te rau tau. I enei ra, kei te whakamahia tonu a raatau inenga ki te rangahau pūtaiao.

I te tau 2019, i ngana te haerenga a MOSAIC ki te Fram, ma te whakamahi i nga raraunga i kohia e te roopu a Nansen hei tohutoro. Ahakoa kua rereke te ahua o te hukapapa i roto i te waa, he mea nui tonu te uara putaiao o te haerenga a Fram.

Ko te maia, te kaha putaiao, me te wahangu o te haerenga a Fram ka waiho hei upoko whakamiharo mo te hitori torotoro. Ka waiho hei tohu mo te hiahia o te tangata me te hiahia ki te turaki i nga rohe, ahakoa te raru.

