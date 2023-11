Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Mokowhiti: He Haerenga Halloween

Ko te whanuitanga pouri o te waahi he mea whakamiharo me te whakamataku i a tatou i nga wa katoa, e mura ana o tatou whakaaro me nga kitenga o te kore e mohiotia. Mai i nga korero whakamataku i roto i nga Weird Tales ki nga mahi a Kubrick raua ko Scott, na te wehe o te waahi hohonu me nga mea ngaro e mau ana i mau i te hunga i aroha whakamataku puta noa i te hitori.

Heoi ano, ko te ahua makariri o te tuara o te waahi kaore i te noho noa i roto i nga ao pakiwaitara. Hurihia to kanohi ki te rangi o te po, ka kitea e koe he maataitanga o nga tirohanga whakamataku e whakararu ana i nga rohe o to tatou mohiotanga. E piri ana nga kohao mangu mangu, kua rite ki te kai i nga mea katoa e tata ana. Ko nga nebula wairua me nga aorangi o te reinga ka tuku tohu tohu ki te koretake. Ko te mihi, kei te piki haere to maatau kaha ki te tuhura me te wetewete i enei tirohanga whakamataku, na nga hangarau hou penei i te James Webb Space Telescope.

I te wa e tata mai ana te Halloween, kua tukuna e NASA tetahi whakaahua whakamiharo e mau ana i te wairua o te waa. Kei runga ake i nga tihi kapua o Jupiter, ka puta mai he "kanohi" mai i te kohu kapoipoi, he ao kee ka puta ake i te rohe ka huri te awatea ki te po. I hopukina e te waka mokowhiti a Juno, ehara tenei i te wa tuatahi i kitea ai enei momo hanga ohorere i roto i to tatou punaha solar — mahara ki te ataata o te ra mai i tera tau? Ahakoa ko te pareidolia, ko te kaha ki te kite i nga ahua nui i roto i nga tauira matapōkere, ka whakamarama pea i enei ahuatanga, ka mau tonu te mahanga o te takenga hohonu ake, kino ake. He aha mehemea kei te huna enei kanohi i nga kino o mua, i ohohia e a tatou mahi tirotiro?

Whakapaia koe mo te haerenga a-ao i tenei Halloween ka hurahia e matou etahi atu mea whakamiharo e piri ana ki roto i te hohonutanga o te waahi. Mai i te ataahua o te nebulae tae noa ki nga mea ngaro o nga aorangi tawhiti, ko enei tirohanga whakahihiri e tu rite ana ki te whakahihiri me te hihiko.

Nga Uiraa Ui:

Q: He aha te pareidolia?

A: Ko te Pareidolia he ahuatanga hinengaro e mohio ai te tangata ki nga tauira taunga, penei i nga kanohi, i roto i nga whakaoho ohorere, rangirua ranei.

Q: He aha te James Webb Space Telescope?

A: Ko te James Webb Space Telescope he whare tirotiro mokowhiti kaha kua whakaritea hei whakarewatanga i te tau 2021. Ka taea e nga kaitirotiro arorangi te mataki i te ao me nga korero kaore i kitea i mua me te hopu whakaahua o nga mea rangi tawhiti.

P: Ka taea e te torotoro mokowhiti te whakaoho i nga kino tawhito?

A: Ahakoa karekau he whakatumatuma a te torotoro mokowhiti mo te whakaohooho i nga kino o nehe, ko te whakaaro mo nga rohe e kore e mohiotia, kaore ano kia mohiohia, ka taea e koe te whakakorikori i te whakaaro me te whakaihiihi i to tatou ngakau ki te mea ngaro.