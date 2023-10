Ko nga Matatoka Miocene Tuatahi i Awherika ki te Rawhiti e whakamarama ana mo te hitori o te Kunenga

He roopu kairangahau o te ao, tae atu ki te Geochronology and Geology Programme o te Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), kua kitea he kitenga whakahihiri i Awherika ki te Rawhiti. I roto i te pepa i taia i roto i te hautaka iScience, e kii ana te roopu ki te kimi i nga parapara maminga o Miocene tuatahi i roto i te Gorongosa National Park i Mozambique, he waahi nui mo te maarama ki te kukuwhatanga o nga rauwiringa kaiao o Awherika me ona paanga ki te whakapapa hominin.

Ko te rangahau, i arahina e Dr. Susana Carvalho mai i te Whare Wananga o Oxford, he waahanga o te Paleo-Primate Project Gorongosa, e whai ana ki te tiaki i te koiora me te whakatairanga i te whanaketanga i roto i te hapori o te rohe. Kei roto i nga kitenga a te kapa ko nga niho parapara mai i te wa o Miocene, i puta mai i te 5 ki te 23 miriona tau ki muri, a, he mea tino nui ki te takenga mai o nga makimaki Awherika.

I tua atu, i taea e nga kairangahau te whakatau i nga ra radiometric mo te hanganga whenua e kiia nei ko Mazamba, te hanga ano i nga otaota i roto i te rohe i runga i nga warowaiwaa pedogenic me nga rakau parapara, me te whakaahua i nga momo parapara, tae atu ki nga vertebrates moana me nga invertebrates, nga ngarara, nga kararehe whakangote whenua, me nga rakau parapara mai. nga taiao takutai moana. Otirā, i kitea e rātou he momo hou o te hyrax nui kei waenganui i te 124 me te 153 kirokaramu te taumaha.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua e whakarato ana i nga tirohanga nui ki tetahi rohe o Awherika kaore ano kia tirotirohia. Ko Mark Sier, he kaiputaiao hono i CENIEH me tetahi hoa Marie Sklodowska-Curie i te Whare Wananga o Utrecht, e whakaatu ana i te hiranga o te rangahau, e kii ana, "Ka whakatuwherahia e tenei rangahau tetahi tirohanga hou mo tetahi rohe o Awherika, tae noa ki tenei wa, he kore noa iho." Kei te whakatewhatewha a Sier i te awe o nga huringa orbital ki nga parataiao i Awherika ki te Rawhiti hei waahanga o tana kaupapa e haere tonu ana.

I te katoa, ko te kitenga o enei parapara Miocene i Awherika ki te Rawhiti e whai waahi ana ki te maarama ki te hitori o te kukuwhatanga o te rohe me te whakamarama i nga tikanga i hanga ai te rauwiringa kaiao o Awherika me te awe i te whanaketanga o nga hominins. Ko te rangahau i whakahaeretia i te Gorongosa National Park e whakaatu ana i te hiranga o nga rangahau paleontological mo nga mahi tiaki me nga kaupapa whanaketanga hapori.

Rauemi:

René Bobe et al, Ko nga parapara Miocene tuatahi mai i nga ngahere takutai moana i te tonga Rawhiti o Awherika Rift, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Na CENIEH

Whakaaro:

Ko nga parapara Miocene tuatahi mai i nga ngahere takutai moana i te tonga Rawhiti o Awherika Rift (2023, Oketopa 20)

i tangohia i te 20 Oketopa 2023

mai https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html