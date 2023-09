Rere onge e wha Supermoons mo 2023 Ka mutu Hei tenei Paraire

whakarāpopototanga:

Hei tenei po o te Paraire ka mutu te ahua onge e wha nga supermoons i te tau 2023. Ko nga Supermoons, he marama ki tonu te ahua ka nui ake, ka marama ake i nga wa o mua, kua mau i nga kaititiro rangi huri noa i te ao. Koinei te waahi whakamutunga ki te mataki i te marama nui tae noa ki Mahuru 2024.

Ka puta te supermoons i te wa e hono ana te marama ki te waahi tata ki tona obita porowhita huri noa i te whenua, e kiia ana ko te perigee. Ko te mutunga, ka puta te marama ki te 14% te nui ake me te 30% te marama ake i te marama ki tonu i te marama.

Ko te ahuatanga o te supermoons kua rongonui i roto i nga tau tata nei, e kukume ana i nga kaitirotiro whetu runaruna me te ngaio. Ko enei huihuinga tiretiera he tirohanga matakite e whakahihiri ana i nga kaititiro me te tuku huarahi ahurei mo te whakaahua me te matakitaki whetu.

Ahakoa ehara nga supermoons i te mea putaiao, ka whai waahi ki te aro nui o te iwi ki te aorangi me te whakatenatena i nga tangata ki te hono atu ki nga mea whakamiharo o te ao. He nui te hunga kaingākau ki te titiro whakamua ki enei kaupapa hei whakanui i te ataahua me te hiranga o te ao.

He mea nui kia mohiohia ahakoa ka hangaia e nga supermoons he wheako tirohanga whakamiharo, he iti noa iho o raatau paanga ki nga tai me te taiao o te Ao. He rereke ki nga whakapono rongonui, kaore nga supermoons e puta he aitua taiao, he huringa nui ranei o te whanonga tangata.

No reira, kia mohio koe ki te tohu i o maramataka me te whai waahi ki te kite i te supermoon whakamutunga o 2023 hei tenei Paraire. Kaua e wareware ki te hopu i tenei miiharo tiretiera na roto i to arotahi, me tango noa ranei mo tetahi wa ki te miharo ki te ataahua o te rangi o te po.

Nga wehewehe:

– Supermoon: He marama ki tonu i te taha o te marama e tata ana ki te whenua, ka nui ake, ka marama ake i o mua.

– Perigee: Ko te ira o te awhiowhio porohita o te marama e tata ana ki te whenua.

