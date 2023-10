Te Ao Whānui: He Mapi Porowhita Kua Whakaatuhia

Kua hangaia e te Kaihanga Whakaahua a Pablo Carlos Budassi he mapi porowhita tino ataahua e whakaatu ana i te whanuitanga o te ao. Kei roto i tenei mapi uaua te punaha solar i tona pokapū, me te heke haere o te tauine ki nga tapa o waho hei whakaatu i nga hanganga tino tawhiti me te tino nui i roto i te ao o te ao.

Ko te hanga a Budassi ehara i te mea tino ataahua engari he whakamaumahara ano ki te whanui whakamataku o te ao. Ma te whakanoho i te punaha solar ki te pokapū, ka whakaatu te mapi i to tatou tuunga i roto i te ao, ka taea e tatou te maioha ki te tauine me te nui o nga tinana me nga hanganga o te rangi i tua atu o to tatou ake tata aorangi.

Mo te hunga i harikoa ki te whakaahua toi a Budassi, he maha ano nga whakaaturanga o te ao kei runga i tana paetukutuku. Ka taea e nga manuhiri te torotoro i etahi atu tuhinga, panui me nga hua e whakaatu ana i ana whakamaarama toi ahurei o te ao.

I a tatou e titiro ana ki tenei mapi porowhita, ka maumahara tatou ki to tatou waahi iti i roto i te papanga nui o te ao. Ka whakahihiri i te miharo me te pakiki, e akiaki ana i a tatou ki te torotoro haere ki te hohonutanga o te waahi o waho. I roto i tenei aano nui, he maha nga mea whakamiharo e tatari ana kia kitea e tatou, a ko te mapi a Budassi te huarahi hei huarahi ki tenei haerenga ao.

Nga wehewehe:

– Te ao ka kitea: Ko te rohe o te ao ka kitea e tatou mai i te whenua, he iti te tere o te marama me te tau o te ao.

– Pūnaha solar: He punaha kei roto i te whetu, penei i te Ra, me nga aorangi, marama, asteroids, me nga kometa e huri haere ana i a ia.

Source:

– Ko nga korero i homai e Pablo Carlos Budassi.