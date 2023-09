Te Tirotiro i nga Tau Moata o Te Ao: Nga Whakamatau Irirangi

Ko Cynthia Chiang, he ahorangi tuarua mo te ahupūngao i te Whare Wananga o McGill, he kaha ki te mahi me ona ringa. Na tenei weriweri i arahi ia ia ki te mara o te tirohanga o te ao, i reira ka ako ia i te takenga mai me te whanaketanga o te ao ma te kohi raraunga mo nga tau tuatahi o te ao.

I timata te haerenga a Chiang ki roto i te tirohanga aorangi i tana toronga ki tetahi taiwhanga i te Whare Hangarau o California i te wa o tana tono tono kura paetahi. I mau tonu ia i nga taputapu korehau me nga cryostats, me te mohio kei te pirangi ia ki te whai i tenei mara. Whai muri i tana whiwhinga i tana tohu kairangi, i uru atu ia ki te roopu putaiao a Planck telescope ki te ako i te papamuri ngaruiti ngaruiti (CMB). Heoi, i hiahia a Chiang ki te mahi ki te hanga i tana ake taputapu.

I a ia e whakaaro ana ki ana mahi ka whai ake, kotahi tau i noho a Chiang ki Te Pou o te Tonga hei kaiputaiao mo te takurua mo te South Pole Telescope. I a ia e noho ana ki reira, ka aro atu ia ki nga ngaru reo irirangi o te ao, ka huri mai i te ako i nga ngaruiti ngaruiti ki te ngaru reo irirangi. Kei te aro inaianei a Chiang ki te hanga, ki te whakamahi, ki te whakahaere i nga taputapu ka taea te kite i nga tohu reo irirangi mai i nga wa tino nui o te ao, ina koa ko nga tau pouri me te ata o te ao.

Ko nga tau pouri e tohu ana ki te wa i titoa ai te ao ki te hau hauwai koretake. I puta te ata o te rangi i muri tata mai i te hanganga o nga whetu tuatahi. He wero enei wa ki te mataki, me haere nga kairangahau ki nga waahi mamao o te Ao ki te whakaiti i te pokanoa mai i era atu o te ao.

Ko nga taonga hanga-a-ringa a Chiang e whai ana ki te hopu i te marama mai i te whitinga o te rangi tuatahi me nga tau pouri o mua atu. I tenei wa, kotahi noa te kapa, e kiia nei ko EDGES, kua whakaatu mai i nga kitenga pea mai i te ao o te atatu, engari me whakapumau tonu, he whakahē ranei a etahi atu taputapu.

I roto i te uiuinga me Quanta, ka korero a Chiang i ona wheako i Te Pou o te Tonga, nga korero motuhake o ana mahi i roto i te tirohanga aorangi, me te hikaka ki te whakaoti i nga mea ngaro ma te rangahau putaiao.

Nga wehewehe:

Matakitaki Cosmology: Ko te rangahau i te takenga mai, te hanganga, me te kukuwhatanga o te ao ma te kohinga me te wetewete i nga raraunga tirohanga.

Papamuri Ngaruiti Ngaruiti (CMB): Iraruke relic i te Big Bang, e whakamahia ana ki te ako i te ao o mua.

Nga tau pouri a Cosmic: He wa i te ao tuatahi i titoa ai te ao ki te hau hauwai kupapa, ka puta he rangi pouri karekau he whetu me nga tupuni.

Ata Ataahua: Ko te wa i timata ai nga whetu tuatahi ki te hanga, e tohu ana i te mutunga o nga tau pouri. He rereke enei whetu o mua i nga whetu e kitea ana i te ao o naianei.

21-henemita Raina: He roangaru reo irirangi motuhake ka tukuna e nga ngota hauwai, ka taea te whakamahi ki te ako i nga waa rereke o te hitori o te ao.

