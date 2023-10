Te Ao Wai me te Whakamoana Momoana: He Tirohanga ki nga Moana Ake

By

I nga tau tata nei, kua kaha ake te aro o nga kaiputaiao ki te rangahau i nga ao wai, nga tinana o te rangi me nga moana nui e kapi ana i o ratou mata. Ko tenei waahanga o te moana e puta mai ana e whakamarama ana i te kaha mo te oranga o waho atu o te whenua.

Ko nga ao wai, e ai ki te ingoa, he exoplanets, marama ranei he wai te nuinga. Ahakoa te nuinga o te wa e kiia ana a Papa ko "Blue Planet" na te nui o te kapi o te moana, ka kaha rawa atu nga ao wai i tenei kaupapa, me nga moana e kapi ana i te 90% o o ratou mata.

Ko te rangahau o enei ao wai he mea nui na te mea ko te noho o te wai wai te mea nui mo te oranga e mohio ana tatou. Ka ora te ora i runga i te whenua i roto i nga momo taiao wai, mai i te hohonutanga o o tatou moana tae noa ki nga rauwiringa kaiao wai maori. I runga i tenei whakaaro, ka whakapae nga kaiputaiao ko nga ahuatanga penei i runga i nga ao wai ka taea pea te noho ora.

Ko tetahi o nga tikanga tuatahi e whakamahia ana ki te ako i nga ao wai ko te maataki mamao. Ma te wetewete i te rama e whakaatahia ana, e tukuna ana ranei e enei tinana o te rangi, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau i nga korero tino nui mo te hanganga, tae atu ki te waahi o nga moana me etahi atu ahuatanga taiao.

I tua atu, ka whakamahia e nga kaitirotiro arorangi nga tikanga penei i te tirohanga whakawhiti me te microlensing gravitational hei tautuhi i nga ao wai. Ko enei tikanga ko te mataki i te pakupakutanga o te marama o te whetu i te wa e haere ana te aorangi, te marama ranei i mua. Ma te ata wetewete i enei tirohanga, ka kitea e nga kaiputaiao te noho mai o nga ao wai.

Ko te rangahau o nga ao wai me te maanatanga moana he mara e tipu tere ana e mau ana te oati nui mo te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao. Na roto i enei rangahau, e tumanako ana nga kaiputaiao kia hohonu ake te maarama ki te kaha o te oranga o waho me nga tikanga e tika ana kia ora ai.

Puna: Astro-ph.EP

Nga wehewehe:

– Nga Ao Wai: ko nga tinana o te rangi he wai te nuinga.

– Oceanography: te rangahau o te moana me ona momo ahuatanga.

Puna: Astro-ph.EP