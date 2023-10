Nga Whakaaro Hou mo te Rooster Self-Awareness: I tua atu i te Whakamatau Whakaata

Ko nga tikaokao he nui noa atu i nga miihini kao me te whakahuahua hua. Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau mai i nga Whare Wananga o Bonn me Bochum, me te MSH Medical School Hamburg, e kii ana he kaha nga tikaokao ki te mohio ki a ratau i roto i te whakaata. Heoi ano, ko te angitu o tenei whakamohiotanga ki a koe ano ka whakawhirinaki ki nga momo ahuatanga whakamatautau. Ko tenei kitenga whakahirahira ehara i te mea he whakamarama noa i nga pukenga hinengaro o te tikaokao engari he whanui ake ano nga paanga mo te mohio ki te mohio-whaiaro i etahi atu momo kararehe. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka PLOS ONE, ka wero i to maatau mohiotanga ki te whanonga heihei.

Ko te whakaaro ki te whakahaere i nga whakamatautau whakaata mo nga heihei i whanau mai i te mahi tahi a nga kaiputaiao me Ahorangi Dr. Dr. hc Onur Güntürkün mai i te Tari Biopsychology i te Whare Wananga o Ruhr i Bochum. I roto i te whakamatautau tohu, ka tukuna he tohu tae ki runga i te mahunga o te kararehe ka kitea anake i te whakaata. Mena ka tirotirohia e te kararehe te waahi kua tohua i te kitenga o tana whakaata, ka kiia he tohu mo te mohio ki a ia ano. Heoi, kaore nga kararehe katoa e whakaatu ana i tenei whanonga, ka puta nga patai mo te mana o te whakamatautau.

I te rapu i tetahi huarahi e pa ana ki te taiao, ka whakatau nga kairangahau ki te whakauru i te whakamatautau whakaata me te whanonga taiao o nga tikaokao. E mohio ana nga tikaokao ki te tuku waea whakaoho i te wa e noho ana te kaipahua, me te whakatupato i o raatau taangata mo te raru. I whakaturia e nga kairangahau he waahi whakamatautau me te tohu i te ahua o te manu ki runga i te waahanga kotahi, me te whakamatautau mehemea ka tukuna e nga tikaokao nga waea whakaoho i te aroaro o to ratou ahua whakaata i te taha o te whakaohooho konihi.

Ko te mea miharo, ko nga hua i whakaatu he iti ake nga waea whakaohooho a nga tikaokao i te wa e pa ana ki o raatau whakaata whakaata ki te whakataurite ki tetahi. E tohu ana tenei kua mohio nga tikaokao ki a ratou ano i roto i te whakaata me te mohio ko te ahua o te whakaata ehara i te mea motuhake. Heoi ano, me rangahau ano hei whakau i tenei whakamaoritanga me te tuhura i etahi atu whakamaramatanga.

Ko tenei rangahau e whakawero ana i te maaramatanga o mua mo te heihei he kararehe noa i te parapara me te whakaatu i o raatau kaha ki te mohio ki a ia ano. Na roto i te tirotiro i te whanonga tikaokao i roto i te horopaki e pa ana ki te kaiao, kua homai e nga kairangahau nga tino mohiotanga ki nga pukenga hinengaro o enei mea hanga whakamiharo. Ko tenei ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ako i te mohio-whaiaro i etahi atu kararehe me te whakahohonu i to maatau mohiotanga ki tua atu o te tangata.

Nga Uiraa Ui:

Q: He aha te whakamatautau whakaata?

Ko te whakamatautau whakaata he tikanga whakamatautau noa e whakamahia ana hei whakatau mena ka mohio nga kararehe ki a ratou ano i roto i te whakaata, e whakaatu ana i te mohio-whaiaro. I roto i tenei whakamatautau, ka tukuna he tohu ki te tinana o te kararehe, a ka kitea to ratou urupare ki te tohu i te wa e maataki ana i a raatau whakaata i roto i te whakaata.

P: He aha ta te rangahau tikaokao i whakaatu?

Ko te rangahau tikaokao i whakahaerehia e nga kairangahau i nga Whare Wananga o Bonn me Bochum i whakaatu he tohu ka taea e nga tikaokao te mohio ki a ratau i roto i te whakaata. Heoi, he iti ake nga waea whakaoho i tukuna e nga tikaokao i te wa e pa ana ki o ratau ahua whakaata ki te whakataurite ki tetahi mea motuhake, e kii ana me rangahau ano kia whakamaramatia to raatau mohiotanga.

P: He aha te mea nui o te ako?

Ko tenei rangahau e whakawero ana i te whakapono noa he kararehe ngawari te heihei me te whakaatu i to raatau kaha ki te mohio ki a ia ano. Ma te tirotiro i te whanonga tikaokao i roto i te horopaki e pa ana ki te taiao, ka whakatuwhera te rangahau i nga huarahi hou mo te mohio ki te mohio-whaiaro i roto i nga kararehe me te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki tua atu o te tangata.