Ko te Paanga Ohaoha a CU Boulder ki Colorado ka eke ki te $4.3 piriona

He rangahau hou i whakahaeretia e te Whangahanga Rangahau Pakihi o te Kura Pakihi a CU Boulder's Leeds i puta he nui te paanga ohaoha a te whare wananga puta noa i te kawanatanga o Colorado, ko te $4.3 piriona te tapeke i te tau 2022–23. He pikinga tenei mai i te $3.3 piriona i te tau o mua.

I tātarihia e te rangahau nga momo ahuatanga i uru ki te paanga ohaoha a CU Boulder. Ko te katoa o te whare wananga 19,189 nga kaiako, nga kaimahi, me nga akonga, me te whakakotahitanga o nga utu me nga whakapaunga painga o te $1.1 piriona. Na tenei mahi i puta te paanga ohaoha tika ki te $1.8 piriona, ehara i te mea ko nga utu anake engari ko nga whakapaunga moni a te whare wananga mo nga taonga me nga ratonga mai i nga kaihoko o te rohe.

I tua atu, ko te awe a CU Boulder, i puta mai i te rangahau me te whakawhiti hangarau, i pai ai te tipu o te kamupene me te hanga mahi, ka eke ki te $2.5 piriona. Ko nga mea penei i te pikinga, te pikinga o nga whakapaunga mahi, me te whakapai ake i te kounga o nga raraunga me nga whakapaunga taipitopito kua tohua ki Colorado i uru ki te piki haere o te paanga ohaoha. Ko te mana o CU Boulder hei koha ohaoha nui rawa atu ki te rohe tatauranga taone nui o Boulder e whakaatu ana i tona hiranga ki te ohanga o te rohe.

I tua atu, i kitea e te rangahau ko nga whakapaunga rangahau a CU Boulder i tae ki te $643 miriona, ka puta he takoha ohaoha $1.2 piriona. Ko nga whakapaunga a nga akonga me nga manuhiri o te whare wananga i te kawanatanga i eke ki te $777 miriona, tae atu ki nga utu mo te reti, hoko kai, kawe waka, tiaki tamariki, whakangahau me te tiaki hauora.

Ko nga whakapaunga tika a CU Boulder i roto i te tau putea ko te $700 miriona, kei roto ko nga utu kua whakaritea mo nga kaupapa hanga. Ko te mea nui, ko nga kaupapa whakatikatika a Hellems Arts and Sciences me Mary Rippon Outdoor Theatre i roto i nga kaupapa nui rawa atu i CU Boulder.

I te wa e whakaaro ana ki te paanga ohaoha katoa o nga puni katoa me nga hohipera hono o te punaha o te Whare Wananga o Colorado, ko te katoa o nga paanga puta noa i te kawanatanga i eke ki te $17.2 piriona i roto i te tau putea 2022–23, e tautoko ana i te katoa o nga mahi 98,175 i te Boulder, Denver. , me nga rohe taone nui o Colorado Springs.

He mea nui kia mohio ko te rangahau kaore i uru ki te paanga o nga alumni, nga reti reti, nga taakaro, te whakawhiti hangarau ranei. Heoi, ko enei kitenga e whakaatu ana i te takoha nui a CU Boulder ki te ohanga o te kawanatanga me te kounga o te oranga.

Rauemi:

– Te Waahanga Rangahau Pakihi o te Kura Pakihi a CU Boulder's Leeds