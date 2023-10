Te Paanga o nga Noke ki runga i te Hurirangi Whenua

I roto i tetahi rangahau tata nei, kua tirotirohia e nga kairangahau o te Whare Wananga o Stanford te mahi a te noke whenua i roto i nga tukanga huarere oneone. E mohiotia ana te noke whenua mo to ratou kaha ki te wawahi i nga mea kaiao me nga karepe parataiao, ka whai hua mo te maara me te wairākau. E ai ki a Adrian Wackett, he tauira kairangi putaiao oneone i Stanford, ka kai nga noke whenua i nga kakano oneone, ka pupuri i nga mea nui rawa atu ki roto i o ratou hiku, ka awhina i te pakaru o te oneone me te tuku matūkai.

Heoi, ahakoa ka whai hua nga noke whenua i roto i nga taiao e whakahaeretia ana, ka puta he riri ina whakaurua ki roto i nga rauwiringa kaiao. Ka taea e a raatau mahi te pa ki nga tukanga oneone, penei i te pupuri i nga matūkai me nga matūkai, tae atu ki te whakauru wai me nga tauhohenga matū. I tua atu, ka whai waahi nga noke whenua ki te paihikara waro hauhaa ma te wawahi i nga rawa pararopi me te tuku waro hauhaa ki te hau.

I whakahaerehia e te roopu rangahau a raatau rangahau i te Ngahere Motu o El Yunque i Puerto Rico, i tirotirohia nga huringa o te rahi o te parataiao i roto i te pou oneone kei reira nga noke whenua. I kitea e ratou he iti ake te rahi o nga matūriki waenga nga waahi kei roto i te rua noke whenua, e tohu ana i te paanga nui ki te kakano o te oneone. Inaa, tata ki te 50% te iti ake o nga kakano kiripaka i roto i te rohe noke-bioturbation i te hunga kaore he mahi noke.

Ko tenei rangahau te tuatahi ki te tirotiro i te pakaru o te silica na te kutukutu i roto i nga oneone waahi. I whakatauhia e nga kairangahau ko nga noke whenua e uru ana ki te 2% o te katoa o te huarere ki nga oneone o El Yunque. Heoi, e kiia ana he whakatau tata tonu tenei, i te mea ka kaha ake pea te hangai o te noke whenua i te mea i whakaponohia i te tuatahi.

Ko te horahanga o nga noke whenua ki nga rohe hou ka piki ake te reiti huarere. Kua kitea nga noke whenua e kuhu mai ana ki nga ngahere ahopae o te raki kaore he noke i mua. I rangahauhia e te roopu nga korero oneone i Alaska, Minnesota, Finland, me Sweden, me te kite i nga huringa o te rahi o te matūriki waenga i nga waahi katahi ano ka whakaekehia e te noke whenua.

Ahakoa he iti noa nga huringa o te noke whenua, he nui te awenga o te mahi noke whenua ki te huarere oneone. Ko te mohio ki te paanga o nga noke ki runga i te hihiko o te huarere o te oneone he mea tino nui ki te matapae me te whakahaere i nga tukanga oneone i roto i nga momo rauwiringa kaiao.

