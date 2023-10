Kua kitea e nga kaiputaiao he puharahara i muri i te kitenga i tetahi huānga ngaro i roto i te rangitoto o nehe, e arai ana ki nga ariā kei te turuturu te uho o te whenua. He rangahau mo te 62-miriona-tau te rere o te rangitoto i runga i te Moutere o Baffin i Arctic Archipelago o Kanata, kua kitea nga taumata teitei o te helium-3, he momo onge e hono ana ki nga mahi o roto o to tatou ao. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te retaata Nature, kua puta te tautohetohe i waenga i nga kairangahau me nga tohunga.

I kohia e te roopu rangahau, he tohunga geochemists mai i te Woods Hole Oceanographic Institution me te Whare Hangarau o California, i nga panui mai i nga rerenga rangitoto o Baffin Island. I kitea e ratou kei roto i te papatipu whenua nga owehenga teitei o te helium-3, helium-4, me tetahi atu momotu i kitea i roto i nga toka puia whenua. He nui te aro o tenei, na te mea he mea nui te kimi i nga taumata teitei o te helium-3 i te waahi kore-a-rangi.

He tino onge te Helium-3 na tona ahuatanga. Ka tae ki te mata, ka mawhiti atu ki te hau, ka marara ki te waahi. No reira, ki te kitea te helium-3 ki runga i te mata, tera pea i ahu mai i te uho o te whenua. Ka taea pea e tenei kitenga he tauira tinana o nga rawa matua, he wero i te maaramatanga o mua kua hiritia te uho o te whenua.

He nui nga hua o tenei kitenga. Ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga rawa matua i nga huarahi kaore i taea i mua mena ka whakatauhia kei te pakaru tonu te rauemi mai i te matua. Ko te noho mai o te helium-3 tuatahi kei te pupuri i nga mea ngaro mo te hanganga o to maatau ao kaore e taea te uru atu ma etahi atu huarahi. E tohu ana tenei whakakitenga he kaha ake te hihiko o te whenua hohonu atu i nga mea o mua, ka turaki i nga whakaaro tikanga mo te wehe matū i waenga i te papa me etahi atu papa o to tatou ao.

Ko Forrest Horton, he tohunga mataotao i te Woods Hole Oceanographic Institution, e kii ana i te kitenga he "whakahihiri" me te whakanui he nui noa atu nga mahi hei mahi. He maha ake nga patai i puta mai i te rangahau i tera i whakautua, e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te rangahau mo te kaupapa o te Ao. Ko etahi atu taunakitanga mo te rerenga matua i tukuna i roto i te purongo a nga kaiputaiao i whakaputaina i roto i te hautaka Nature.

I roto i te katoa, ka whakawerohia e tenei whakakitenga whenua nga matauranga o naianei mo te kaupapa o te whenua, me te whai waahi mo nga kaiputaiao ki te tuhura i nga rawa matua i roto i nga huarahi kaore ano i rite. Ka taea e nga paanga o tenei rangahau te huri i to maatau mohiotanga ki te hanganga me te hihiri o to maatau ao.

