Te Hiranga o nga Tio Tio me nga Awhina Whakatairanga mo te aukati i te paheke me te taka

Ko te takurua ka mau mai te wero ki te pahekeheke i nga papa na te hukapapa me te hukarere. Mena kei te whakahaere koe i tetahi whakahaere e raru ana ki te raru tonu o nga pahekeheke me te hinga i tenei wa, he mea nui ki te kimi i tetahi otinga hei whakarite i te haumaru o o kaimahi. Ko tetahi o enei otinga ko te whakamahi i nga tio tio me nga taputapu tohanga.

Ko nga tio tio me etahi atu awhina tohanga he taputapu hurihuri e whakarato ana i nga tangata takitahi ki te piki haere i raro i nga waewae. Ma te whakakore tika i te tupono o te paheke me te taka, ka awhina enei taputapu ki te whakaiti i te whara.

He mea nui te mohio ki nga momo tio tio me nga awhina tohanga. He maha nga momo whiringa e waatea ana, i hangaia ia kia rite ki nga ahuatanga rereke me nga hiahia. Mai i nga maru here ki nga putu kua oti te whakauru, he mea nui ki te whiriwhiri i te otinga tika mo o hiahia.

FAQ:

P: He aha nga maru tio me nga awhina tohanga?

A: Ko nga taputapu tio me nga awhina taraiwa he taputapu i hangaia hei whakanui ake i te hikoi i raro i nga waewae, hei whakaiti i te tupono o te paheke me te taka ki runga i nga papa tio, pahekeheke ranei.

P: He aha te mea nui o te tio?

A: He mea nui nga maru tio na te mea ka whakaheke i te tupono o te paheke me te taka ki runga i te hukapapa, te hukarere ranei, na reira ka whakaiti i te tupono o te whara.

Q: He aha nga momo awhina tohanga e waatea ana?

A: He maha nga momo awhina tohanga e waatea ana, tae atu ki nga kuiti here, nga putu hiako, me nga whiringa taapiri.

Q: Me pehea taku whiriwhiri i nga tio tio tika?

A: Ko te whiriwhiri i nga tio tio tika ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga penei i te taiao me nga whakaritenga motuhake. Whakaarohia nga ahuatanga o te mata, te roa, me te ngawari o te whakamahi i te wa e whiriwhiri ana koe.

P: Kei hea e kitea ai etahi atu korero mo nga tio tio?

A: Mo te roanga atu o nga korero e pa ana ki nga tio tio me nga awhina hikoi, toro atu ki nga tohunga ahumahi, toro atu ranei ki nga puna rongonui penei i nga paetukutuku taputapu haumaru me nga whakahaere haumaru mahi.

Kia maumahara, ko te kaupapa matua mo te haumaru o o kaimahi me noho tonu hei tino awangawanga. Ko te haumi i roto i nga tio tio me nga awhina tohanga he ine kaha ka taea te aukati i te paheke me te taka i nga wa o te hukapapa. Ma te whakakii i a koe ki te mohiotanga me te maarama ki nga momo whiringa e waatea ana, ka taea e koe te whakatau i te mohiotanga hei whakarite i te oranga o to kaimahi, ahakoa i roto i nga ahuatanga tino kino o te takurua.