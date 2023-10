Te Whakatauira i te Huringa o te Ao i runga i te Wa: Nga Whakaaetanga mo te Rapu Ora i runga Exoplanets

Ko nga kaiputaiao e ako ana i te astrobiology, te rapu oranga i te Ao, ka whakamahi i te whenua hei tauira mo te mohio ki nga tikanga koiora me te kukuwhatanga. Kei roto i tenei ko te rapu i nga aorangi e rite ana ki te Ao, e kiia nei ko nga tairitenga whenua. Ko te mea nui, ka rapu nga kaiputaiao mo nga aorangi toka e amiooooo ana i roto i te rohe noho o to ratau whetū, a, he hauota, hauora, me te hauhā. Heoi, kua tino rerekee te ahua o te ao i roto i te waa.

Kua hangaia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Cornell he whaihanga o te hau o te Ao i te Phanerozoic Eon, te 500 miriona tau whakamutunga o te hitori o te Ao. Ka whai hua nui tenei whakataihanga ki te rapu oranga i runga i nga aorangi extrasolar. Ko te kapa, na Rebecca Payne raua ko Lisa Kaltenegger i arahi, i hanga he tauira e whakakotahi ana i nga tauira huarere kua pumau me nga whaihanga hau hou hei matapae i te ahua o te hau o tenei waa.

He mea nui te Phanerozoic Eon mo te kukuwhatanga o te hau o te whenua me te oranga whenua. I tenei wa i piki ake te nui o te hāora me te puta mai o nga kararehe, nga dinosaur me nga tipu whenua. Ma te wetewete i te awhiowhio tuku o te Ao i te wa o te Phanerozoic Eon, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te hanganga o te hau o te aorangi.

I kitea e te roopu rangahau ko nga waitohu matū o te ora i roto i te hau o te aorangi-a-papa ka nui ake te whakahua i te wa o te Phanerozoic Eon ka whakaritea ki te Ao hou. Ko tenei na te nui ake o nga taumata o te hāora e tohu ana i tenei waa. I kitea ano e te rangahau e rua nga takirua tohu koiora matua, te hāora me te mewaro, me te ozone me te mewaro, i kaha ake i te 300 miriona tau ki muri i te mea kua tino teitei ake nga taumata o te hāora.

He mea nui tenei rangahau mo te rapu tohu o te oranga i runga i nga exoplanets. Ma te mohio ki te ahua o te tipu o te hau o te whenua i roto i te waa, ka taea e nga kaiputaiao te whakamaarama pai ake i nga raraunga i puta mai i nga tirohanga o te aorangi. Ka awhina tenei matauranga ki te tautuhi i nga whaainga whaihua mo nga misioni a muri ake nei, penei i te James Webb Space Telescope a NASA, i roto i te whainga ki te rapu oranga i tua atu o to tatou punaha solar.

Rauemi:

– “Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectra of Earth through the Phanerozoic” – Nga Panui Marama a te Royal Astronomical Society: Reta

– Te Whare Wananga o Cornell