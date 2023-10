Nga Ahuatanga o te Awao o te Ao ki runga i te rapu oranga i te Ao

I roto i te mara o te astrobiology, he maha nga wa ka titiro nga kaiputaiao ki te whenua hei tauira mo te mohio ki nga ahuatanga o te ora i te ao. Ko nga tauira o te whenua, ko nga aorangi e rite ana ki a tatou i runga i te ahua o te noho me te hanganga o te hau, he mea tino pai. Heoi, kua tino tipu haere te ahua o te ao i roto i te waa, na reira me maarama ki nga mea o mua kia pai ake ai te rapu tohu o te ora ki etahi atu aorangi.

Ko te Phanerozoic Eon, i roto i te 500 miriona tau kua hipa, i whai waahi nui ki te kukuwhatanga o te hau o te Ao me te putanga mai o nga momo momo. I tenei wa ka piki ake te hauora me te whanaketanga o nga kararehe, nga tipu whenua, me nga dinosaur. Heoi, ko nga tikanga o naianei e whakamahia ana ki te rapu tohu ora i runga i nga aorangirangi karekau e whai whakaaro mo nga huringa o te hau o te whenua i roto i te waa.

Hei whakatiki i tenei waahi, i hangaia e te roopu kairangahau mai i te Whare Wananga o Cornell he whaihanga o te hau o te whenua i te wa o te Phanerozoic Eon. Ko Rebecca Payne raua ko Lisa Kaltenegger i arahi, i whai te roopu ki te whakarato taputapu mo te whakamahere me te whakamaori i nga tirohanga o nga hau o te aorangi. Ma te mohio ki te hanganga o te hau o te Ao puta noa i nga waa rereke, ka pai ake te mohio o nga kaitoro arorangi ki nga whaainga whaihua mo te rapu oranga.

Ko te rangahau mo nga exoplanets kei te huri haere mai i te kitenga ki te tohu, i awhinahia e nga karu matatau e kaha ana ki te tiki i te hiranga mai i nga hau exoplanet. Na roto i nga tikanga penei i te atahanga tika me te whakamaaramatanga o te hiranga, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te kohi raraunga nui mo te hanganga o nga hau exoplanet. Ko te James Webb Space Telescope kei te heke mai e tika ana kia nui ake nga korero.

Ahakoa te maha o nga exoplanets kua kitea me te tohu, he koretake o nga tairitenga o te whenua i nga waahanga rereke o te kukuwhatanga o te hau. Ko te Phanerozoic Eon, ina koa, he mea whakamere na te nui o nga whanaketanga o te ao whenua. Ma te whakatairite i te awhiowhio tuku i hangaia e te hau o te aorangi, ka taea e nga kairangahau te whakatau i tona hanganga me te noho mai o nga tohu o te ora.

Ma te mohio ki te kukuwhatanga o te hau o Papatuanuku ka taea e koe te whai matauranga nui hei arahi i te rapu oranga i runga i nga aorangi. Ma te tautuhi i nga tairitenga o te whenua i nga waahanga rereke o te whanaketanga o te hau, ka taea e nga kaiputaiao te whakawhāiti i nga whainga ka taea i roto i te whainga mo te oranga o waho.

