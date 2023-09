He Tirohanga Rerekē: He iti ake te Ao i to tatou whakaaro?

E ai ki tetahi rangahau hou, ko te ao e kitea ana ko te nuinga o nga mea kei reira. Ahakoa e whakapono ana te nuinga o nga kaimätai aorangi ko to tatou kokonga e kitea ana o te ao he wahi iti noa iho o te orokohanga nui rawa atu, kore mutunga ranei, he rereke te whakapae a tenei rangahau.

Ko tetahi take i whakapono ai nga kaiputaiao he nui te ao na te tohatoha o nga kahui tupuni. Mena ka toro noa te ao ki nga mea e kitea ana e tatou, karekau nga tupuni i tua atu i a tatou e kitea ana e toia mai e nga topa aapapa ki a tatou, ka hangaia he tauira whakahiato hangarite. Heoi ano, ka whakahuihui nga tupuni i runga i te tauine nui puta noa i te ao kitea, e kii ana he riterite me te isotropy.

Ka tohu hoki te mokowhiti ki te ao nui ake. Mena karekau te wa mokowhiti i te papatahi, ka hee to tatou tirohanga ki nga tupuni tawhiti, ka nui ake, ka iti ake ranei i to ratau. Ko te mea he paku te rahi ake o nga tupuni tawhiti na te whakawhanuitanga o te ao e tohu ana me 400 nga wa te nui ake o te ao i te ao kitea.

I tua atu, ko te papamuri ngaruiti ngaruiti, he tino pango, he panga. He iti nga rereketanga o te pāmahana ki te taha, he nui ake te ahua o te ahua. Hei whakamaarama i tenei, kua kii nga kaitirotiro arorangi ki te pikinga o te ao moata i muri tata i te Big Bang. Mena he tika tenei tauira, ka 10^26 pea te rahi ake o te ao i nga mea ka kitea e tatou.

Heoi, ko tenei rangahau hou e torotoro ana i te ariā aho me te whakaaro o te "whenua repo." Ko te ariā aho, he kohinga tikanga pangarau, ka awhina i te whakawhanake tauira tinana uaua. Ko etahi tauira ariā aho he pai ake i era atu, ko etahi e hototahi ana ki te kaha o te taumaha me etahi atu kaore. Ko te nuinga o nga tauira ariā aho pikinga ka taka ki roto i te "whenua repo," e tohu ana kaore i te pai.

Ka whakaarohia e nga kairangahau o tenei rangahau te whakaaro mo nga hanganga ahu-teitei i roto i te ariā aho hei whakamaarama i te ao kaore he pikinga o te ao. Ma tenei huarahi ka taea e te ao he kotahi rau, kotahi mano nga wa nui atu i ta tatou e kite. Ahakoa he rereke te tirohanga a tenei rangahau, me whai rangahau me nga tirohanga hei whakau, hei wero ranei i enei kitenga.

Rauemi:

– Ko nga kaupapa matua o te tuhinga kei runga i te “A logarithmic view of the Universe” na Pablo Carlos Budassi.

- Ko nga whakaahua i whakamahia i roto i te tuhinga ka kiia ki a Nick Strobel me APS / Alan Stonebraker.