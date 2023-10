Na te pikinga o te puehu i te rangi ka pa ake te awangawanga mo te huringa o te rangi

Ko te nui o te puehu o te hau o te ao kua kino atu i te tau 2022, e ai ki te United Nations' World Meteorological Organization (WMO). I tono te whakahaere ki te rangahau ano mo te hononga i waenga i te huringa o te rangi me te pikinga o nga waahi kirikiri. Ko te pikinga o te puehu e kiia ana na te nui haere o nga tukunga mai i nga rohe penei i te uru-pokapū o Awherika, te Arapi Peninsula, te Iranian Plateau, me te hauauru o Haina.

I whakatauhia e te Tumuaki o WMO Petteri Taalas ko nga mahi a te tangata e pa ana ki te onepu me te awha puehu. Ko te teitei ake o te mahana, te tauraki, me te piki ake o te whakaetonga ka iti ake te makuku o te oneone, ka honoa me te ngoikore o te whakahaeretanga o te whenua, ka nui ake te maha o te onepu me te awha puehu. I tātarihia e te purongo a-tau a WMO te puta me te kino o nga awha puehu, e whakaatu ana i te paanga ki te hapori.

I whakaatuhia e te purongo ko te toharite o te tau o te hau o te mata o te puehu i te tau 2022 he paku teitei ake i te 2021. I te tau 2021, ko te ahua ko te 13.5 micrograms ia mita pūtoru, i te tau 2022, ka piki ki te 13.8 micrograms mo ia mita pūtoru. Ko te rohe o Bodele i Chad i tuhi i te nuinga o nga tau o te kuhanga o te mata o te puehu, mai i te 900 ki te 1,200 micrograms ia mita pūtoru. I te tuakoi ki te tonga, ko te puku o Ahitereiria me te takutai hauauru o Awherika ki te Tonga te nui o te kukū, mai i te 200 ki te 300 micrograms ia mita pūtoru.

He nui nga paanga o nga awha puehu, ka whai waahi ki te pouri o te rangi me te pai o te hau. I kii te purongo tata ki te 2,000 miriona tana puehu ka uru ki roto i te hau ia tau, ka pa ki nga ohanga, ki nga punaha rauropi, huarere me te huarere, tae noa ki nga rohe mano mano kiromita te tawhiti. Ahakoa te whai waahi o nga tikanga taiao, he nui ano te whai waahi o te ngoikore o te wai me te whakahaere whenua.

I whakaatuhia e te panui nga aitua nui e toru i te tau 2022, tae atu ki te "puehu puehu tino rerekee" mai i te raki o Awherika ki runga i Spain me Potukara, i eke ki nga ture kounga hau o te Kotahitanga o Europi. Ko tetahi atu awha puehu nui i puta ki te Middle East, i whakaiti i te tirohanga puta noa i te rohe. I tua atu, na te tupuhi puehu whenua i te rawhiti o Amerika i pa ki nga mahi ahuwhenua.

I whakanuia e Taalas te hiranga o te whakatika i nga paanga o te onepu me te awha puehu ki te hauora, te kawe waka me te ahuwhenua. I tono te panui ki te rangahau ano mo te hononga i waenga i nga awha puehu me te huringa o te rangi, i te mea karekau ano tenei waahi i te tirotirohia. Ko te whai a te WMO ki te whakatu i nga punaha whakatupato moata moata moata huarere ki te ao i roto i nga tau e wha hei whakaiti i nga paanga kino o te huringa o te rangi, tae atu ki nga awha puehu.