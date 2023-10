Ko nga Rangahau Hou e whakaatu ana kua murua e te tohorā te nuinga o te Rawhiti ki te Rawhiti o te Moana-nui-a-Kiwa ki te Rawhiti o te Moana-nui-a-Kiwa i te 20th Century

E ai ki tetahi rangahau hou i whakahaerea e nga tohunga koiora o te UCLA, 99% o te hunga whakatipu tohorā ki te Rawhiti ki te Rawhiti o te Moana-nui-a-Kiwa i whakahekehia e te patu tohorā i te rau tau 20. He tino teitei ake tenei tau i nga whakatau tata o mua, e whakaatu ana i te kaha o te paanga o te mahi a te tangata ki te taiao. Ahakoa i whirinaki nga rangahau o mua ki nga rekoata hopu tohorā, DNA mitochondrial ranei, i whakamahia e tenei rangahau te ira tangata katoa ki te whakarato i te maaramatanga matawhānui ki te rahi o naianei me te rereketanga o te ira o nga tohorā e toe ana.

Ko te mahi tohorā ahumahi i te rautau 20 ka tata te ngaro o te taupori tohorā whai, ina koa ki te Rawhiti o Te Moananui-a-Kiwa. He rereke tenei ki te rau tau 19, i te wa i pahuatia ai te nuinga o nga momo tohorā e te patu tohorā engari ko nga momo nunui penei i te tohorā kahurangi me te tohorā ka ora tonu.

He wero te rangahau a nga tohunga koiora o UCLA, i te mea he uaua te tiki tauira DNA mai i nga tohorā ora. Heoi ano, i uru ki roto i te rangahau ko te tātaritanga o nga tohorā e 50, tae atu ki nga tohorā whai mai i te Moana-a-Kiwa o California, karekau i arohia e nga kaipatu tohorā engari no tetahi roopu iti, taratahi.

I kitea e nga kitenga o te rangahau ko nga tohorā o te Moana-a-Kiwa o California i rerekee i te takiwa o te 16,000 tau ki muri, e mau tonu ana te taupori tata ki te 114 nga whakatipuranga pakeke. He rereke, he nui te taupori o te Rawhiti ki te Raki o Te Moananui-a-Kiwa, he hononga hono tae noa ki te rautau 20, ka heke te maha o nga tangata mai i te 24,000 ki te 305 anake i roto i te 26 ki te 52 tau.

Ahakoa te paheketanga kino, kei te rawaka tonu te rereketanga ira i waenga i nga toenga tohorā kei te Rawhiti ki te Rawhiti o Te Moana-nui-a-Kiwa ki te whakaora mai mena ka mahia nga tikanga tiaki tika. Heoi, ko te pupuri i nga whakamarumaru o naianei me te whakatika i nga whakatuma o waho penei i te huringa o te rangi me te patu kaipuke he mea tino nui mo te whakaora tonu o enei taupori tohorā.

Ko te rangahau i whakatapua ki te Ahorangi UCLA kua mate, a Robert Wayne, he mea nui te anga whakamua ki te mohio ki nga wero e pa ana ki nga tohorā. I te pai ake o nga tauira rorohiko, ko te whakauru i nga ahuatanga penei i te huringa o te rangi he mea nui ki te aromatawai i te tupono o te mate me te whakawhanake i nga rautaki tiaki pai.

whakarāpopototanga:

Nga wehewehe:

– Te kanorau ira: Te momo ira i roto i tetahi momo, taupori ranei.

– Mitochondrial DNA: He taonga ira kei roto i te mitochondria o nga pūtau, he mea tuku iho mai i te whaea, ka whakamahia i roto i nga rangahau ira.

– Te patu tohorā: Ko te whakangau tohorā me te patu tohorā mō ā rātou mīti, hinu, aha atu.

– Ahumahi tohorā: Te hopu tohorā nui mo nga kaupapa arumoni.

– Genome: Ko te huinga katoa o nga mea ira i roto i te rauropi.

Rauemi:

– Ako i whakaputaina i roto i te Nature Communications

– Rangahau i whakahaeretia e UCLA koiora