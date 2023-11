Thales Alenia Space ki te Tautoko i te Haerenga Marama o Turkey

Ko Thales Alenia Space, he kamupene aerospace rangatira, kua whiwhi kirimana nui hei awhina i a Turkey i roto i tana kaupapa whakahirahira mo te marama. Ko te mahi tahi, na Thales raua ko Leonardo, na Thales raua ko Leonardo, ka whakarato i te hangarau korero tino nui mo te umanga a-marama tuatahi a Turkey, AYAP-1.

I raro i te Kaupapa Mokowhiti Mokowhiti i timatahia e te Turkish Space Agency, e whai ana te AYAP Lunar Research Programme ki te tuhura me te kohikohi raraunga nui mai i to tatou hoa tata tiretiera. Ko Tübitak Uzay, te Whare Rangahau Hangarau mokowhiti rongonui a Turkish, te kawenga mo te whakawhanaketanga, te whakauru, te whakamatautau, te whakarewatanga, me te mahi o te waka mokowhiti AYAP-1.

Ko te whakapumau i nga whakawhitiwhiti korero puta noa i te misioni he mea nui ki tona angitu. Ko te tohungatanga o Thales Alenia Space mo te hangarau aerospace ka whakamahia i a raatau e tuku ana i te transponder S-band, he waahanga nui o te waea, te whai, me te punaha whakahaere o te AYAP-1. Ma tenei transponder e whakahaere te tuku raraunga nui ki te whenua, e taea ai e nga kaiputaiao me nga kairangahau te aro turuki i te ahunga whakamua o te waka mokowhiti me te kohikohi i nga whakaaro nui.

Kei a Thales Alenia Space tetahi rekoata whakamihi i te whakarato otinga hou mo nga miihana torotoro mokowhiti. Ko ta ratou huarahi auaha ki te hangarau aerospace kua noho hei hoa pono mo nga umanga mokowhiti puta noa i te ao. Na tenei mahi tahi, ka kaha ake te whai a Turkey ki te torotoro mokowhiti.

Ma te mahi tahi me Thales Alenia Space, ka whai waahi a Turkey ki nga matauranga rangatira-ahumahi me nga ahunga whakamua i roto i te hangarau korero. Ko tenei mahi tahi e kore e whakatere noa i nga kaha o Turkey ki te rangahau mokowhiti engari ka poipoia ano hoki te mahi tahi o te ao ki te torotoro i to tatou ao.

FAQ:

Q: He aha te Thales Alenia Space?

A: Ko Thales Alenia Space he mahi tahi i waenga i a Thales me Leonardo, he tohungatanga ki te hangarau aerospace.

Q: He aha te AYAP-1?

A: Ko AYAP-1 te miihana tuatahi a Turkey i raro i te AYAP Lunar Research Program.

Q: He aha te mahi a Thales Alenia Space i roto i te misioni?

A: Ka tukuna e Thales Alenia Space te transponder S-band mo te waea waea, te aroturuki, me te punaha whakahaere o te waka mokowhiti AYAP-1.

Q: Ko wai te kawenga mo te misioni AYAP-1?

A: Ko Tübitak Uzay, te Turkish Space Technology Research Institute, kei te arahi i te whakawhanaketanga, te whakauru, te whakamatautau, te whakarewatanga, me te mahi o te waka rererangi AYAP-1.