He Maataki Maataki Aa-Tau-a-Tau ki nga Paaka Whenua o Texas

Kei te takatu a Texas State Parks ki te tuku i nga huarahi maataki nui mo te rourou o te ra ka kitea puta noa i te rangi o Texas a te Oketopa 14th. Na te rongonui o te huihuinga, ko te urunga ki nga papa o te kawanatanga i taua ra ka herea ki te hunga kua hokona i mua i te hoko i nga paahi ra, i nga whakaaetanga puni. He mea nui kia mohio koe kaore te paahi papa whenua e whakamana i te urunga, no reira ka tūtohu kia rahuihia he waahi puni, he haerenga ra ranei kia tere ai to waahi.

Ka haere te rourou huri noa i Texas mai i Midland/Odessa ki Corpus Christi, tekau ma whitu Texas State Parks kei te taha o tona huarahi. Ka puta te rourou i te wa e noho ana te ra, te marama, me te whenua ki te waahi. I te wa o te eclipse annular, he iti ake te ahua o te marama i te ra, ka puta te pohehe o te mowhiti ahi i te rangi. Ka timata te marama ki te aukati i te ra i te taha o te 10:20 i te ata i te Oketopa 14th, ka kitea te mowhiti ahi i te taha o te 11:40 i te ata i te taha o te rohe o Texas-New Mexico.

Ka haere te eclipse ki te tonga-tonga-tonga puta noa i te kawanatanga, me te roanga o te katoa ka rereke i runga i te waahi tirohanga. Ka tata atu koe ki te ara o te eclipse, ka roa ake koe ka parekareka ki te tangi o te ahi. Ko te tohutohu me whakamahere kia tae wawe mai ki te noho moata ki nga papa park, na te mea tera pea ka roa te waka i runga i nga manuhiri mai i te motu me te motu. Me kaha ki te kawe mai i te kai, te wai, me te wahie inaa ka tae mai he whakaroa ohorere.

I a koe e haere ana ki te maataki eclipse i te Texas State Park, he mea nui kia tu ki nga waahi kua whakaritea anake ka noho ki waho o nga huarahi mo te haumaru. Ma nga kaimahi Park e arahi nga manuhiri ki te waahi ka waiho mai i te papaahi mena e tika ana. I tua atu, ka tukuna e nga papaa nga kaupapa e arahina ana e nga kaiawhina i mua atu i muri mai ranei o te eclipse, na reira ka tūtohu kia haere ki enei kaupapa korero me te ako.

Kaua e ngaro i tenei whai waahi ahurei me te whakaihiihi ki te kite i te eclipse solar annular i Texas State Parks. Whakaritea o rahui me o whakaritenga moata ki te whakarite i tetahi wheako maumahara.

